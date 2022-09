Elezioni regionali, Armao indica sei donne in caso di vittoria: "Necessario per un voto consapevole" - Tempostretto

C'è anche la messinese Concetta Sirna

Anche se non è obbligatorio per legge, il candidato alla presidenza della Regione Sicilia Gaetano Armao ha voluto indicare gli assessori (per la precisione la metà della Giunta) in caso di vittoria. “Noi crediamo che per avere un voto consapevole – sostiene Armao – bisogna dare agli elettori tutti gli elementi per esprimere un consenso informato ed è per questo che indichiamo prima del voto la metà degli assessori (seguendo la legge per la elezione dei sindaci). Abbiamo scelto persone con competenze nei temi importanti del nostro programma di governo”. Armao ha indicato 6 donne “perché la Giunta regionale deve avere una forte presenza femminile, come peraltro è indicato dalla legge statutaria che prevede una percentuale di genere. Non solo donne, ma donne qualificate”.

I nomi

Questi i nomi delle prime 6 designazioni: Maria Assunta Cattuto, di Gela, dottore commercialista revisore dei conti; Nunzia Dicembrino, di Catania, dirigente medico di terapia intensiva neonatale; Angela Ogliastro, di Palermo, funzionario del ministero dell’interno – frontex; Emma Schembari, di Siracusa, avvocato, esperta nel settore della transizione ecologica e dei rifiuti; Concetta Sirna, di Messina, già professore ordinario di pedagogia generale presso l’Università di Messina, già presidente nazionale dell’associazione pedagogica italiana tra il 2009 e il 2014; Elena Tasca, di Cefalù, avvocato esperta di diritto dell’ambiente.