Elezioni regionali Calabria. Centrosinistra, più che campo largo, campo minato

Una indecisione quella di Tridico, che molto probabilmente in queste ore si potrebbe trasformare in un rifiuto ufficiale

Il centrosinistra calabrese è fermo al palo perché ancora non sa se l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sarà il candidato contrapposto a Roberto Occhiuto.

Un’attesa che sta logorando il “campo largo”, anche perché più passano i giorni e le ore, più si avvicina la data del 5 e 6 settembre, termine entro il quale bisogna presentare liste e firme.

Un’attesa, determinata dal traccheggiamento di Tridico che in primo luogo deve valutare se abbandonare il seggio a Bruxelles, con tutti i suoi incarichi e benefici, per lanciarsi in una sfida politica regionale estremamente complessa. Anche se nella eventualità di una vittoria, guidare la Calabria significherebbe esporsi a rischi enormi. Basti pensare che, da Chiaravalloti in poi, quasi tutti i presidenti regionali si sono ritrovati con avvisi di garanzia.

Il secondo dato è strettamente legato al primo, e va considerato lo scenario interno al Movimento 5 Stelle. Tridico, infatti, farebbe parte di quella fronda che punta a ridimensionare il ruolo di Giuseppe Conte. Proprio per questo Conte gli avrebbe “passato il classico cerino acceso”.

E poi c’è anche un sondaggio commissionato dal Movimento 5 Stelle (cosa inedita e poi pagato da chi?). Infatti, tra i quesiti posti dall’istituto incaricato, BiDiMedia, figurano tre nomi di possibili candidati alla presidenza della Giunta regionale della Calabria, sottoposti agli intervistati contattati via e-mail: il presidente uscente del centrodestra Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, caldeggiato da più parti prime di estrarre dal cilindro l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Segno evidente della confusione che regna nel partito guidato da Giuseppe Conte, confermato anche dall’inserimento dello stesso Stasi tra i nomi del sondaggio. Una indecisione quella di Tridico, che molto probabilmente in queste ore si potrebbe trasformare in un rifiuto ufficiale. E questo porterebbe ad un ulteriore logorio di una coalizione, quella di centrosinistra, con un candidato che sarà individuato all’ultimo minuto (visto e considerato che tra 15 giorni bisognerà presentare le liste) non appare frutto di una visione, ma di un ripiego. E se il messaggio che si manda è anche quello di un fronte diviso, confuso e incerto, la partita con Occhiuto è già persa prima ancora di cominciare.

