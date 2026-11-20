Il capoluogo ospiterà "L'anno che verrà" (il prossimo anno in riva allo Stretto), gli iblei annunciano il cantautore. Attesa per Messina

PALERMO – Mancano una quarantina di giorni al Capodanno 2027 e l’attesa per sapere come Messina festeggerà l’arrivo del nuovo anno in Piazza Duomo è sempre più alta. In riva allo Stretto la città si sta preparando alle festività natalizie con un calendario fitto, che coinvolgerà centro e periferie già dall’8 dicembre, con l’accensione degli alberi di Natale e le prime parate natalizie.

Ma tra musica, spettacoli di magia, presepi e Babbi Natale, è chiaro che l’attenzione resti rivolta anche all’evento di Capodanno. Il 31 dicembre 2027, infatti, la città ospiterà “L’anno che verrà”, il celebre programma in onda su Raiuno che accompagnerà milioni di italiani nel 2028. Trasmissione che quest’anno, in virtù dello stesso accordo regionale che porterà la Rai in riva allo Stretto, sarà in onda da Palermo.

A Ragusa ci sarà Dargen D’Amico

Quindi Palermo conosce già come festeggerà l’arrivo del 2027. E le altre città siciliane? Detto di Messina, quasi tutte restano in attesa. Ad eccezione di Ragusa, che ieri ha annunciato chi si esibirà in Piazza Libertà. Si tratta di Dargen D’Amico, che aprirà la lunga notte di Capodanno con la sua musica, per far cantare e ballare tutti. “Un appuntamento di grande richiamo – lo ha definito il sindaco Giuseppe Cassì -. Piazza Libertà sarà il cuore pulsante della Festa”.