Emergenza asili nido, com’è cambiata la situazione a Messina

Nel 2018 gli asili nido a Messina erano solo tre. A fine anno dovrebbero diventare undici. L'assessore Mondello annuncia il finanziamento di altri nove

MESSINA – Quella degli asili nido a Messina è una vera e propria emergenza. Senza queste essenziali strutture, formarsi una famiglia è un’avventura ed è difficile combattere lo stentato andamento delle nascite. Sino all’insediamento della Giunta guidata da Cateno De Luca nel 2018 Messina poteva contare solo su questi tre asili nido:

“SAN LICANDRO” , con una ricettività di 48 bambini da 0 a 36 mesi.

, con una ricettività di 48 bambini da 0 a 36 mesi. “ L’ANGOLO DEL CUCCIOLO” a Giostra, con una ricettività di 25 bambini da 12 a 36mesi.

a Giostra, con una ricettività di 25 bambini da 12 a 36mesi. “SUOR MARIA FRANCESCA GIANNETTO” a Camaro, con una ricettività iniziale di 19 bambini da 0 a 36 mesi, ora diventati 29.

Il lavoro di De Luca e successivamente di Basile, che hanno potuto contare sul contributo operativo delll’assessore Salvatore Mondello, ha portato all’apertura di queste altre strutture:

Micro Nido Comunale “ZANCA “ , con una ricettività di 9 bambini da 12 a 36 mesi.

“ , con una ricettività di 9 bambini da 12 a 36 mesi. “LUPETTO VITTORIO” in convenzione con Esercito Italiano – V.le Europa c/o Caserma Zuccarello. Ricettività: 29 bambini da 0 – 36 mesi. N.B.: n. 17 posti sono riservati al personale dell’Esercito Italiano (giusta Convenzione).

in convenzione con Esercito Italiano – V.le Europa c/o Caserma Zuccarello. Ricettività: 29 bambini da 0 – 36 mesi. N.B.: n. 17 posti sono riservati al personale dell’Esercito Italiano (giusta Convenzione). Micro Nido Comunale “PALAZZO SAYA” – Villaggio CEP. Ricettività: 18 bambini da 0 a 36 mesi. Frutto della ristrutturazione della Scuola ex Palazzo Saya, l’asilo è stato consegnato a Messina Social City il 28 agosto 2024.

– Villaggio CEP. Ricettività: 18 bambini da 0 a 36 mesi. Frutto della ristrutturazione della Scuola ex Palazzo Saya, l’asilo è stato consegnato a Messina Social City il 28 agosto 2024. Asilo di GRANATARI – Ricettività: 20 bambini da 0 a 3 anni. Ristrutturato e consegnato alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina il 29 maggio scorso.

Con queste novità si è passati da tre a sette asili nido e la ricettività è cresciuta da 92 a 178 bambini. E’ già qualcosa ma per una città come la nostra si deve fare di più. E, in effetti, la Giunta Basile sta lavorando per portare a casa altri risultati tangibili. Su questo fronte. nel resoconto di sua pertinenza all’interno dell’ultima relazione annuale del sindaco, l’assessore Salvatore Mondello ha fornito alcuni aggiornamenti importanti.

Lavori in corso per nuovi asili nido a Messina

Realizzazione di un asilo nido nell’ex scuola di Via Brasile

I lavori sono stati consegnati il 26/09/2023. Dopo varie sospensioni, l’attività è da tempo ripresa e attualmente si registra un avanzamento del 60%. Dopo aver demolito la struttura preesistente è stata elevata la nuova struttura. Sono in corso di ultimazione gli impianti e la collocazione degli infissi e il muro di confine con proprietà privata. Entro il 2025 si andrà a completare l’intera struttura.

Recupero di un asilo in località Sperone Serri

I lavori di ristrutturazione sono in fase di conclusione. Le opere relative all’involucro sono terminate. L’impianto di climatizzazione è completo e funzionante, così come quello elettrico ed idrico. Attualmente sono in corso le procedure di allaccio fognario, lo spostamento della linea elettrica da parte dell’Enel e le procedure per l’acquisto degli arredi che saranno implementati con altre linee di finanziamento. Sono inoltre in corso i lavori di allaccio dell’impianto fotovoltaico e l’area esterna in pavimentazione anti trauma. I lavori si dovrebbero concludere a breve, entro quest’anno.

Costruzione di un asilo nido nel rione Taormina

L’asilo nido di nuova costruzione in corso di realizzazione nell’area del rione Taormina ricompresa nel Piano di Risanamento ospiterà complessivamente 27 bambini nella fascia 0-2 anni. I lavori sono stati consegnati il 28 dicembre 2023. Il Fine Lavori era previsto per Giugno 2025. La consegna della struttura dovrebbe avvenire il mese di settembre prossimo.

Realizzazione dell’asilo nido Capitan Traina a Bordonaro

I lavori consegnati il 28 aprile 2023 avrebbero dovuto concludersi il 3 giugno 2025 ma si protrarranno sino a settembre prossimo. L’asilo è stato realizzato nell’ex scuola Capitan Traina di Bordonaro.

Progresso innegabile ma il risultato è destinato a migliorare

Entro quest’anno, dunque Messina dovrebbe avere una dotazione complessiva di undici asili nido. Considerato che si era partiti dallo striminzito numero di tre, il progresso è innegabile anche se ancora non sufficiente. Le prospettive, tuttavia, sono piuttosto incoraggianti.

Infatti, nell’ambito della procedura con fondi Pnrr destinata alla presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici, il Comune di Messina ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione dei seguenti asili nido :

Tremestieri – Scuola Ex Macello: 28 posti – € 672.000.

Calispera Villaggio. Contesse – C.da Calispera (34 posti): € 816.000.

Rodia- Ex scuola primaria Rodia (15 posti): € 360.000.

Ajossa – Scuola Ajossa (40 posti) : € 960.000.

Trapani – Ex lavatoio Torrente Trapani (17 posti): € 408.00.

Nervesa – Caserma Nervesa (33 posti) €792.000.

Torri Morandi (24 posti): €576.000

Bisconte – Ex scuola Bisconte Cataratti (13 posti)): € 260.000,00 ri

Santa Lucia: (30 posti): € 600.000,00.

Se tutti questi obiettivi venissero centrati, le giovani famiglie della nostra città avrebbero a disposizione la consistente offerta di venti asili nido, ben distribuiti sul territorio comunale. Per questa via, fare figli, anche più di uno, diventerebbe un’opportunità senz’altro più accessibile e la qualità della vita a Messina sarebbe senz’altro migliore.