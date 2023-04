L'ex scuola Capitan Traina di Bordonaro diventerà un asilo. Lavori consegnati - Tempostretto

Dureranno otto mesi

Sono stati consegnati stamani i lavori dell’asilo nido che sarà realizzato nei locali dell’ex Scuola Capitan Traina di Bordonaro.

C’erano il vicesindaco Salvatore Mondello, il responsabile unico del procedimento, ing. Salvatore Puglisi, il direttore dei lavori, arch. Francesco Pintaudi, e i rappresentanti dell’impresa.

“Sono particolarmente soddisfatto – dice Mondello – per questo ulteriore obiettivo raggiunto, che racchiude più finalità. Da un lato infatti siamo riusciti a recuperare un immobile di pregio che, opportunamente rifunzionalizzato, rappresenterà una grande risorsa per la zona in questione; in più abbiamo dotato la città di una nuova scuola per l’infanzia, per venire incontro alla domanda dei cittadini, fortunatamente crescente”.

L’importo dei lavori, che avranno la durata di 240 giorni, ammonta a un milione e duecentomila euro e sono stati aggiudicati alla Tecnoteam Costruzioni srl di Paternò.