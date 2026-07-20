Emergenza incendi a Messina e provincia, fiamme a Camaro e Casazza

Squadre dei Vigili del Fuoco in azione in città e nel territorio: roghi segnalati anche a Gaggi e nei boschi di Montalbano Elicona in un lunedì segnato dall'allerta rossa

Altra giornata di roghi a Messina, dove oggi è allerta rossa per il rischio ondate di calore e incendi. I Vigili del Fuoco sono in azione tra Cararatti, Camaro e il Neurolesi, in zona Casazza, dove, dopo l’incendio di sabato scorso, oggi sono tornate le fiamme.

Al momento non ci sono zone abitate minacciate ma il fronte del fuoco si muove veloce. In provincia preoccupa la situazione a Gaggi, dove i pompieri sono in azione e, sul fonte tirrenico, a Montalbano Elicona, dove un grosso incendio è divampato in un’ampia zona boschiva.