 Emergenza incendi a Messina e provincia, fiamme a Camaro e Casazza

Emergenza incendi a Messina e provincia, fiamme a Camaro e Casazza

Redazione

Emergenza incendi a Messina e provincia, fiamme a Camaro e Casazza

lunedì 20 Luglio 2026 - 12:20

Squadre dei Vigili del Fuoco in azione in città e nel territorio: roghi segnalati anche a Gaggi e nei boschi di Montalbano Elicona in un lunedì segnato dall'allerta rossa

Altra giornata di roghi a Messina, dove oggi è allerta rossa per il rischio ondate di calore e incendi. I Vigili del Fuoco sono in azione tra Cararatti, Camaro e il Neurolesi, in zona Casazza, dove, dopo l’incendio di sabato scorso, oggi sono tornate le fiamme.

Al momento non ci sono zone abitate minacciate ma il fronte del fuoco si muove veloce. In provincia preoccupa la situazione a Gaggi, dove i pompieri sono in azione e, sul fonte tirrenico, a Montalbano Elicona, dove un grosso incendio è divampato in un’ampia zona boschiva. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
“Le 7 Giare”, farmacista modenese diventa imprenditrice turistica a Messina VIDEO
Spese mediche all’estero: quanto rischi davvero (e come proteggerti)
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED