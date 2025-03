Emergenza maltempo a Messina, Basile: “Il Coc in azione e interventi su più fronti”

Da Cumia a San Michele e Cataratti si fronteggiano i danni di ieri

MESSINA – “Mezzi in azione per fronteggiare l’emergenza a Messina. Abbiamo attivato il Coc e prosegue senza sosta il lavoro della Protezione civile comunale per far fronte all’ondata di maltempo che ha colpito la nostra città”. A sottolinearlo il sindaco Federico Basile.

Il Centro operativo comunale coordina gli interventi necessari a seguito “dell’aumento delle criticità e delle numerose segnalazioni ricevute”. E il primo cittadino elenca gli interventi in corso.

Da Cumia a San Michele e Cataratti

– A Cumia, mezzi in azione per rimuovere detriti, ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza un costone roccioso a rischio crollo;

– Pulizia da frane lungo la strada comunale San Michele–Portella;

– Evacuazione di alcune famiglie nella zona di Cataratti;

– Predisposti interventi per la messa in sicurezza della zona di Zafferia.

“Operative anche Messina Servizi Bene Comune, impegnata nella rimozione di alberi caduti, e Amam a supporto della manutenzione stradale in coordinamento con la Protezione civile”, aggiunge Basile.

E ancora: “I presidi territoriali continuano a monitorare i punti critici con squadre dedicate agli interventi urgenti, garantendo risposte tempestive alle emergenze. Allerta meteo gialla ancora attiva in attesa del prossimo bollettino della Protezione civile regionale. Le previsioni indicano un temporaneo miglioramento ma l’attenzione resta alta in vista di un possibile peggioramento nelle prossime ore”.

Foto nelle zone degli interventi e delle frane strada provinciale 50 da Reginella a Castanea, salendo da San Michele.

