Emergenza maltempo, la prefettura: "Situazione in fase di miglioramento" - Tempostretto

Dal ripristino del tratto autostradale Tusa - Santo Stefano di Camastra al ritorno dell'energia elettrica, continua il monitoraggio

MESSINA – Confronto in prefettura sul tema del maltempo. La prefetta Cosima Di Stani ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per il monitoraggio della situazione in provincia.

All’incontro hanno partecipato in videoconferenza la Protezione civile regionale, alcuni sindaci, rappresentanti della Città metropolitana, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa, del 118, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, del Cas e dell’Anas, di Enel e Telecom.

Il forte vento, che ha colpito tutta l’area metropolitana, ha causato difficoltà soprattutto nella mattinata, creando problemi alla viabilità. In particolare, ha riaperto al traffico solo da poco, in serata, il tratto autostradale fra Santo Stefano di Camastra e Tusa della A20 Messina Palermo , in entrambe le direzioni di marcia.



Numerosissime le segnalazioni ai vigili del Fuoco che sono intervenuti con squadre su tutto il territorio, anche per la rimozione di alberi e pali caduti lungo le strade.

Sottolinea la prefettura: “In molti Comuni sono state registrate interruzioni di energia elettrica: le squadre di pronto intervento dell’Enel sono state allertate e prontamente sono intervenute. Qualche problema è stato riscontrato anche sulle linee telefoniche mobili e sono stati attivati i necessari interventi.

I collegamenti ferroviari non risultano interrotti ma registrano ritardi a causa di materiale vario spostato dal vento lungo le rotaie, che ha richiesto gli interventi necessari per la relativa rimozione. Risultano invece interrotti i collegamenti con le Isole Eolie, dove si sono registrate forti mareggiate con danni alle banchine”.



Fin dalla mattina molti Comuni hanno attivato i Coc, Centri operativi comunali, e adottato ordinanze di protezione civile. S’evidenzia dalla prefettura: “Nel complesso le criticità sono, allo stato, risolte o in via di risoluzione per la somministrazione di energia elettrica. La situazione è attentamente monitorata, anche in considerazione dell’allerta rossa diramata fino alle 24.00 della giornata di domenica”.

