Rischio asbestosi. Ordinanza di verifica sanitaria di chi vive in baracca

Chi vive nelle baracche può ammalarsi di asbestosi, una specie di tumore ai polmoni. Un caso è stato accertato a Fondo Fucile. L’asbestosi è la malattia polmonare cronica conseguente alla inalazione delle fibre di amianto (asbesto) che, penetrando attraverso le vie respiratorie, raggiungono gli alveoli polmonari.

Secondo l’Ona, Osservatorio Nazionale Amianto, ogni anno in Italia muoiono più di seimila persone per patologie correlate all’amianto. Il dato, già terrificante, è destinato a crescere perché non esiste in Italia una mappatura della presenza di amianto, che è stato ampiamente utilizzato nell’edilizia, negli edifici pubblici e privati. Poiché il periodo di più intenso utilizzo e di più elevata esposizione è quello dal 1960 al 1985, e tenendo conto che il mesotelioma può manifestarsi anche dopo diversi decenni, secondo l'Osservatorio il presumibile picco delle patologie asbesto-correlate, ed in particolare dei mesoteliomi, si verificherà tra il 2020 ed il 2030.

Per questo, il sindaco Cateno De Luca ha firmato un'ordinanza per la verifica sanitaria degli abitanti nelle baracche, a seguito dell’accertato caso di asbestosi. Lunedì mattina, ci sarà un summit a Palazzo Zanca con la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza.