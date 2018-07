Furci. Ecco quanto percepiscono sindaco e assessori, determinate le indennità

FURCI SICULO. La Giunta comunale ha istituito e determinato le indennità spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori, secondo quanto previsto per i Comuni con fascia demografica compresa tra i 3001 e i 5000 abitanti.

La cittadina jonica conta per l’esattezza 3.323 residenti. Il sindaco, Matteo Francilia percepisce una indennità lorda pari a 2mila 147 euro e 43 centesimi. A fine mandato, l’indennità del primo cittadino è integrata con una somma pari a una indennità mensile per 12 mesi di mandato (proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno).

Il vicesindaco Daniela Mercurio percepisce una indennità di 429 euro e 47 centesimi (sempre al lordo) e gli assessori (Andrea Ferrara e Francesco Moschella) 322 euro e 19 centesimi lordi. L’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Nessuno degli amministratori furcesi rientra in questo caso.