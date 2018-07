S. Teresa. "Zona sud in abbandono, manca pure segnaletica di inizio località"

S. TERESA. “L’ingresso del paese lato sud si presenta in stato di degrado e di abbandono per l’assenza di qualsiasi intervento di pulizia e scerbatura con evidenti disagi per coloro che vi si trovano a transitare”. I consiglieri del gruppo “Insieme per cambiare” hanno presentato in merito una interrogazione al sindaco, Danilo lo Giudice.

“Addirittura – rimarcano Antonio Scarcella, Carmelo Casablanca, Lucia Sansone e Giuseppe Migliastro - non è più presente nemmeno la segnaletica di inizio località”. Il capogruppo Scarcella aggiunge che “quanto evidenziato rappresenta un pessimo biglietto da visita per quanti giungono a Santa Teresa di Riva da S. Alessio Siculo e ancora una volta viene penalizzata una zona periferica”.

I consiglieri di minoranza interrogano il sindaco “al fine di sapere se l’amministrazione comunale è a conoscenza delle circostanze descritte e se intende provvedere con tempestività alla soluzione dell’inconveniente, sistemando ogni cosa e programmando la periodica attività di pulizia e scerbatura, nonché mediante l’installazione di nuova segnaletica di inizio località”.