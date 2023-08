Indagini dei carabinieri per l'episodio avvenuto stamattina a Rometta Marea

ROMETTA MAREA – Entra in un bar con il volto irriconoscibile, tra mascherina chirurgica e berretto con visiera, e con in mano un grosso coltello. Il tempo d’afferrare una collana d’oro al titolare, seduto a un tavolino, e l’uomo si è dileguato. L’episodio è avvenuto stamattina, a Rometta Marea, in un bar del centro.

Indagini in corso a cura dei carabinieri.