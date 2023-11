Enzo Piedimonte protagonista della rubrica "Pizza Doc" su RaiDue - Tempostretto

Grazie alla sua pizza fritta "leggera", è riuscito a creare un ponte gastronomico tra la tradizione Campana e la Sicilia

MESSINA – Il pizzaiolo gourmet napoletano trapiantato in Sicilia, Enzo Piedimonte, sarà ospite nell’edizione di sabato 4 novembre alle 12.00 della rubrica “Pizza Doc” su Raidue. Condividerà il palcoscenico con Tinto e Carolina Rey, con l’intento di fornire preziosi consigli sulle varie tipologie di farina, permettendo a tutti di replicare i suoi straordinari impasti anche nel comfort di casa propria.

Durante il programma, Enzo Piedimonte preparerà le celebri pizze che hanno fatto la fortuna dei suoi ristoranti a Rodia.

Ma le gesta culinarie di Enzo non si fermano qui: anche quest’anno, è chiamato a Casa Sanremo per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area food, deliziando i palati dei grandi protagonisti del Festival della canzone italiana.

Dopo aver accumulato esperienze in diverse pizzerie di Napoli e aver appreso dagli insegnamenti dei grandi maestri pizzaioli, Enzo Piedimonte si è trasferito in Sicilia. Qui ha conquistato un posto di rilievo tra le eccellenze, guadagnandosi un posto nella Guida del Gambero Rosso e nella prestigiosa classifica dei primi 50 stilata da Luciano Pignataro.

Piedimonte è diventato anche un volto noto in televisione, con apparizioni frequenti sui canali Rai e Sky. Grazie alla sua pizza fritta “leggera”, è riuscito a creare un ponte gastronomico tra la tradizione Campana e la Sicilia, portando il meglio di entrambi i mondi alla tavola dei suoi commensali.