Eolie, cibo cattivo nei ristoranti. Tre locali denunciati dai Cc

Alessandra Serio

martedì 19 Agosto 2025 - 13:30

Controlli dei militari a tappeto per Ferragosto, sanzionati anche i locali fracassoni

Giro di vite dei carabinieri alle Eolie, con controlli potenziati nel lungo ponte di Ferragosto. I militari della Compagnia di Milazzo, ai comandi del capitano Alberto Del Basso, hanno effettuato ispezioni a tappeto in tutte le isole dell’arcipelago, sia nei locali che lungo le strade.

Ristoranti multati

capitano alberto del basso
Cap. Alberto Del Basso

Il bilancio è di tre ristoratori denunciati. In un ristorante di Filicudi gli uomini dell’Arma hanno infatti trovato alimenti conservati male. Il titolare de locale è stato denunciato. Analoga denuncia è scattata per l’esercente di due ristoranti tra Lipari e Panarea dove oltre agli alimenti mal conservati era stata organizzata una serata danzante sena licenza. Quattro infine i locali “fracassoni” multati perché la musica diffusa andava oltre la soglia di decibel consentiti. Per tutti è stata proposta la chiusura.

Ubriachi molesti e al volante

Lungo le strade e nei pressi dei maggiori punti di movida i Carabinieri hanno controllato più di 350 persone e 219 veicoli, staccando parecchie multe. Quattro persone sono state denunciate per ubriachezza molesta mentre 7 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, decurtando 70 punti dalle patenti di guida dei contravventori ed elevando sanzioni per oltre 9 mila euro.

In giro con la droga

Sette persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di modiche quantità di droga (hashish, marijuana e cocaina) mentre un un uomo è stato denunciato per furto in abitazione, un altro per lesioni personali, minacce e furto di cellulare.

