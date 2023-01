Eolie. Monta la protesta degli insegnanti contro il caro trasporti

I docenti pendolari che lavorano alle Eolie si dicono pronti alla protesta, chiedendo tariffe agevolate per i trasporti a fronte dei rincari

EOLIE – È ancora il tema dei trasporti per le isole Eolie a dettare banco, questa volta vedendo scendere in campo gli insegnanti pendolari che lamentano un aumento delle tariffe e chiedono l’applicazione di tariffe agevolate.

I portavoce degli insegnanti, nello specifico, lamentano un tariffario troppo alto soprattutto a fronte di spostamenti su più isole nelle quali viene prestato servizio: «Una spesa totale per i docenti che prestano servizio su più isole -spiega un insegnante- che supererebbe i mille euro».

Sulla questione anche il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al quale nei giorni scorsi è stata inviata una lettera di protesta dalla dirigente scolastica dell’I.S. Isa Conti Eller Vainicher e reggente dell’istituto comprensivo “Lipari” Tommasa Basile. La dirigente scolastica ha sottolineato tutti i disagi vissuti dagli insegnanti che prestano servizio alle isole, soprattutto in merito ai trasporti.

Al riguardo il primo cittadino liparese, di concerto con gli altri sindaci eoliani Domenico Arabia,

Giacomo Montecristo e Clara Rametta, ha già preso posizione sollecitando il governo regionale proprio sull’applicazione di una tariffa agevolata non soltanto per gli insegnanti chiedendo agevolazioni anche per le forze dell’ordine, i sanitari e per tutti i lavoratori pendolari.