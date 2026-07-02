Eolie. Una barca affonda e un’altra va alla deriva

Tutti salvi grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera di Lipari

Sono state diciotto ore particolarmente intense per la Guardia Costiera di Lipari, chiamata a fronteggiare due delicati interventi di soccorso in mare che hanno richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi, confermando ancora una volta l’efficienza del dispositivo di sicurezza marittima nell’arcipelago eoliano.

Barca affonda a Salina

Il primo allarme è scattato nel pomeriggio di ieri nelle acque antistanti l’isola di Salina dove un’imbarcazione adibita a mini crociere è improvvisamente affondata, provocando momenti di grande apprensione tra i numerosi passeggeri a bordo, tutti turisti in vacanza. Nel giro di pochissimi istanti i passeggeri si sono ritrovati in acqua. L’equipaggio, mantenendo la calma, è riuscito in tempo a distribuire i giubbotti di salvataggio, consentendo ai presenti di affrontare l’emergenza in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Sala Operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, che ha disposto l’immediato impiego dei mezzi navali CP 332 e G.C. A 45 dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari e B 182 della Delegazione di spiaggia di Salina.

Il salvataggio dell’equipaggio

Determinante è stato il tempestivo intervento di due imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze e che hanno prestato la prima assistenza ai naufraghi. Sul posto sono quindi intervenute tre unità navali della Guardia Costiera di Lipari, mentre una imbarcazione privata è stata impiegata per effettuare il rimorchio dell’unità sinistrata al fine di prevenire possibili fenomeni di inquinamento e scongiurare ulteriori pregiudizi per l’ambiente marino. Grazie al rapido coordinamento dei soccorsi, tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo senza conseguenze.

Gommone alla deriva a Stromboli

Il secondo intervento ha avuto inizio alle ore 22.50 circa quando alla Sala Operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari è giunta una richiesta di soccorso da parte di un gommone in navigazione tra Stromboli e Salina. Durante la traversata si era improvvisamente staccato lo specchio di poppa sul quale erano installati i due motori fuoribordo, che sono finiti n mare affondando. L’unità è così rimasta completamente priva di propulsione e alla deriva. Ricevuta la segnalazione, la motovedetta CP 332 della Guardia Costiera di Lipari ha raggiunto rapidamente il gommone, mettendo in sicurezza gli otto occupanti e conducendoli in salvo, scongiurando possibili conseguenze per la pubblica incolumità nonché per la sicurezza della navigazione che, considerati l’orario notturno e la totale assenza di propulsione dell’unità, avrebbero potuto rivelarsi ben più gravi.

In sicurezza l’ecosistema marino

Successivamente l’unità è stata rimossa dalla zona al fine di eliminare ogni residuo pericolo per la navigazione, considerato che, a seguito dell’avaria, era rimasta priva delle luci di via e avrebbe potuto costituire un ostacolo per le altre unità in transito, nonché per prevenire possibili conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente marino.

Emergenza in mare, chiamare il 1530 o il 112

Le due operazioni, concluse entrambe con esito positivo e senza feriti, testimoniano ancora una volta la prontezza operativa e la professionalità del personale della Guardia Costiera di Lipari, quotidianamente impegnato a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto nel periodo estivo, quando il traffico nautico nelle acque delle Eolie registra un sensibile incremento. La Guardia Costiera ricorda infine che, per qualsiasi emergenza in mare, sono sempre attivi i numeri di emergenza 1530 e 112, contattabili gratuitamente per richiedere l’immediato intervento dei soccorsi.