Aggrediti due operatori di Messina Servizi

Sono arrivati in moto all'autoparco di MessinaServizi, in via Salandra, e hanno preso a bastonate i due operatori di guardia. Due uomini sono entrati, forse per portare via qualcosa, e poi scappati via. Sul posto, poi, la Polizia e il 118, che ha portato i due operatori feriti al Pronto Soccorso. Non si conoscono ancora l'identità degli aggressori né le motivazioni del gesto.

L'episodio si è verificato intorno alle 19, subito dopo l'intervento di Polizia e 118 in autoparco anche il presidente di MessinaServizi Pippo Lombardo e il Direttore operativo Michele Trimboli.

«Non siamo ancora a conoscenza di quali potrebbero essere state le cause dell'aggressione, sarà la Polizia ad occuparsi di questo spiacevole episodio che ha coinvolto due dipendenti della società» ha detto il presidente Lombardo che fino a tarda sera è rimasto in via Salandra. In autoparco non sembrano esserci stati particolari danni, tranne un monitor del pc trovato rotto.

«Oltre ad assicurarci dello stato di salute dei nostri dipendenti siamo rimasti in autocentro per garantire l'avvio dei servizi di raccolta, visto che il clima era inevitabilmente tutt'altro che sereno. Abbiamo registrato tanta preoccupazione tra il personale che alle 20.40 doveva uscire per iniziare la raccolta dei rifiuti in città, poi però tutto è proseguito nella norma e i servizi sono stati espletati regolarmente» ha spiegato ancora Lomardo.