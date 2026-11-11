Kart campionato Sprint Interprovinciale, Riccardo Irrera si aggiudica il titolo in F1

Evento conclusivo della competizione che si svolge insieme al circuito di Ispica. Nella F2 vince Brusca, successo di Vecchio in F3

Entusiasmante finale, al Kartodromo di Messina, per il Campionato Sprint Interprovinciale edizione 2026. La quarta ed ultima gara stagionale, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, in collaborazione con il circuito Vincenza Ispica, ha incoronato Riccardo Irrera campione interprovinciale nella categoria F1, Andrea Brusca nella F2 e Gaetano Vecchio per la F3. Pietro Grima si è invece assicurato il titolo F1 del Campionato Sprint interno – che ha visto svolgersi il settimo e penultimo atto – trionfando con una prova d’anticipo dopo un cammino da assoluto protagonista.

Nella F3 (20 piloti partecipanti), in Gara1, ad aggiudicarsi la pole è stato Matteo Messina in 38.257, Vittorio Strano secondo. Al via i due vanno in fuga. Vecchio, Cucuzza, Cucinotta e Florio rincorrono. Nel proseguo Messina detta il ritmo, Cucuzza e Cucinotta cercano di insidiarlo, Strano perde terreno. Al diciottesimo giro momentaneo scossone con Cardile al comando, davanti a Messina e Cucinotta. Dopo il pit la musica è ben diversa. Cucuzza va più forte di tutti coronando la rimonta, da settimo a primo. Messina e Vecchio dietro di lui. Al traguardo Antonino Cucuzza può liberare la sua gioia: vittoria con tanto di best lap in 38.069. Matteo Messina chiude secondo a 0.262 e Gaetano Vecchio terzo a 1.363. Simone Ragusa quarto, poi Alessandro Cucinotta, Lorenzo Florio, Vittorio Strano, Andrea Cardile, quindi Chinigò, A. Ryolo, Grasso, Todaro, M. Chillemi, Nocita, Passari, G. Chillemi, Amendolia, Scalia, S. Ryolo, Borrelli.

Per Gara2 scatta davanti a tutti in griglia Gaetano Vecchio (38.257), che è attento al via, controllando su Ragusa, Cucuzza e Cucinotta, ma verrà successivamente scalzato. Ragusa diventa leader all’undicesimo giro, seguito da Cucinotta e Messina, mentre Cucuzza scivola in settima. Ragusa, Cucinotta e Vecchio, tornato terzo, accendono l’epilogo. Cucinotta supera Ragusa, cogliendo l’occasione: è il momento chiave. A trionfare è infatti Alessandro Cucinotta con 1.694 su Simone Ragusa, terzo Gaetano Vecchio, seguiti da Lorenzo Florio (best lap 38.049), Antonino Cucuzza, Vittorio Strano, Andrea Cardile, A. Ryolo, Grasso, Nocita, Amendolia, M. Chillemi, M. Messina, Chinigò, Todaro, Passari, G. Chillemi, Scalia, Borrelli, S. Ryolo.

Il racconto dell’ultima tappa

Con 18 piloti impegnati, nelle qualifiche F1-F2 di Gara1, pole position conquistata da Pietro Grima in 37.643, precedendo Massimiliano D’Angelo. Cristian De Salvo (F2) brillante terzo assoluto. Grima tiene dietro D’Angelo e Miduri in partenza. Pino risale fino alla terza piazza. Bongiorno sorpassa De Salvo nella F2. Ben presto è però D’Angelo a sprintare in testa, con Pino, Minutoli, Grima e Irrera ad inseguire. Dopo il pit tutto è decisamente in bilico. D’Angelo deve fare i conti con Minutoli e Schepis, in grande ascesa, poi Pino e Grima. In F2, alle spalle di Bongiorno, lotta accesa tra Smeriglio e De Salvo. Schepis passa momentaneamente secondo, prima che Irrera, in rimonta, si candidi a principale antagonista di D’Angelo. Giri finali ricchi di pathos. All’arrivo, in volata, Massimiliano D’Angelo stacca Riccardo Irrera di un soffio (gap di 0.085), con il terzo posto occupato da un ottimo Daniel Schepis a 0.390. Quarto Antonio Minutoli (best lap 37.696), quinto Pietro Grima, dopo Federico Miduri, Vincenzo Pino, Giovanni Rizzo e Davide Campione. Nella F2 bella affermazione di Simone Bongiorno su Cristian De Salvo, che riguadagna almeno il secondo posto a spese di Alessio Smeriglio, poi Andrea Brusca, Aurora Costa, Laura Sanò, Samuel Cerrito, Federico Scimone e Francesco Capasso.

In Gara2, viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, Massimiliano D’Angelo stabilisce il miglior tempo nelle qualifiche in 37.857, con Federico Miduri dietro di appena 0.009. Simone Bongiorno primo della F2. D’Angelo, Miduri e Grima battagliano in partenza, con Miduri che ha la meglio portandosi al comando. Sanò sorprende invece in F2. A metà prova l’ordine è Miduri, D’Angelo, Grima, Minutoli e Pino. Sanò, Bongiorno e De Salvo in F2. D’Angelo, ispiratissimo, si riprende la testa della corsa al ventinovesimo giro, Miduri deve rincorrere, con Minutoli in terza posizione. Alla bandiera a scacchi esulta ancora, dunque, Massimiliano D’Angelo, firmando una strepitosa doppietta. Federico Miduri preceduto di 1.158. Antonio Minutoli è terzo: ancora suo il best lap in 37.681. Dal quarto posto in giù Vincenzo Pino, Pietro Grima, Riccardo Irrera, Daniel Schepis, Giovanni Rizzo e Davide Campione al traguardo. Al termine esplode la festa per due: Riccardo Irrera, laureatosi campione interprovinciale e Pietro Grima, per la quinta volta nell’albo d’oro del Campionato Sprint al Kartodromo di Messina. Nella F2 successo di Laura Sanò, brava a battere la concorrenza di Simone Bongiorno e Cristian De Salvo, insieme a lei sul podio. Quarta Aurora Costa, poi Andrea Brusca, Federico Scimone, Samuel Cerrito, Francesco Capasso, Alessio Smeriglio.

Le classifiche finali

In chiusura la festa con le premiazioni dei primi tre classificati di Gara1 e Gara2 Sprint (più pole position e best lap) e del Campionato Sprint Interprovinciale. Riepilogando, dopo i quattro appuntamenti andati in scena tra Messina e Ispica, Riccardo Irrera brinda al titolo nella categoria F1 con 7625 punti, bottino frutto di un rendimento costante, davanti ad Antonio Minutoli (7126) e Massimiliano D’Angelo (7001). Nella F2 si laurea campione Andrea Brusca con 7834 punti. Simone Bongiorno (6876) e Aurora Costa (6710), rispettivamente, secondo e terza. Nella F3 festeggia Gaetano Vecchio (7378), precedendo Antonino Cucuzza (6709) e Simone Ragusa (5667). Già tempo di verdetti anche nel Campionato Sprint interno (che tiene conto dei punti ottenuti esclusivamente sul circuito di Messina), con l’ottava prova stagionale ancora da disputare il prossimo 5 dicembre. Pietro Grima, balzato a quota 11673 punti, è ormai irraggiungibile per Massimiliano D’Angelo (10955) e Riccardo Irrera (10822). Simone Bongiorno (11971) guida su Cristian De Salvo (11553) in F2, duello tra Gaetano Vecchio (11733) e Alessandro Cucinotta (11595) nella F3.