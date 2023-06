Erosione Annunziata Est, ecco la gara d'appalto - Tempostretto

Verrà messo in sicurezza l’affaccio a mare dietro l’ex Baby Park. 36 offerte per la gara di riqualificazione dell’area ex Fiera

Progetto affidato il 3 novembre 2016 e consegnato a ottobre 2018. Solo a febbraio 2023 il Paur, Provvedimento autorizzatorio unico regionale. 4 anni e 3 mesi per ottenere il via libera.

E poi “solo” altri 4 mesi per la pubblicazione della “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di protezione del promontorio attiguo alla foce del torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe”, con decreto numero 151 del 12 giugno 2023, firmato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega.

In mezzo il 23 maggio l’approvazione del progetto esecutivo e il 31 maggio la validazione.

La procedura sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso e la spesa prevista è di 3 milioni 180mila euro, suddivisi in 659mila euro nel 2023, 2 milioni 409mila euro nel 2024 e 111mila euro nel 2025.

Oltre alla messa in sicurezza, il progetto prevede anche un nuovo marciapiede più largo, con lampioni e qualche panchina. Ma è solo il primo passaggio, poi bisognerà trovare la migliore destinazione per una terrazza con vista sullo Stretto di Messina.

In questo nostro servizio le condizioni di degrado in cui versa tutta l’area.

Area ex Fiera

Conclusa, invece, la gara per la riqualificazione dell’area ex Fiera, che dovrà diventare un prolungamento della Passeggiata a Mare. Sono arrivate 36 offerte, ora si dovrà scegliere l’offerta migliore, con l’obiettivo di aggiudicare la gara a luglio e iniziare i lavori a settembre. In ballo anche un ricorso da parte dell’Organismo di partenariato mare per non essere stato coinvolto nella fase decisoria. In caso analogo, bando rada San Francesco, il Cga ha stabilito che l’Autorità Portuale avrebbe dovuto acquisire il parere del Comune ma non quello dell’Organismo di partenariato mare.