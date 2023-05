Esce in auto e non rientra più a casa, scomparso un 75enne di Giardini Naxos - Tempostretto

L'appello dei familiari per ritrovarlo

GIARDINI NAXOS – E’ uscito di casa intorno alle 15.30 di ieri, si è messo alla guida di una Renault Captur di colore blu (targata FJ118YV), per recarsi in aeroporto a Catania per accogliere alcuni amici, ma da allora non si hanno più sue notizie. Il figlio di Francesco Borbone, 75enne di Giardini Naxos, ha lanciato un appello per ritrovarlo. Sono state allertate le forze dell’ordine e contattati gli ospedali con esito negativo. L’uomo non ha con sé il cellulare, è alto 170 cm, occhi castani, capelli grigi. Indossava un maglione a righe blu, nere e grigie, jeans e mocassini neri.