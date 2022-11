Esercitazione “Sisma dello Stretto 2022”: le informazioni sul sistema IT-alert - Tempostretto

Sarà l’occasione per verificare la struttura di protezione civile

“Da stamani (giovedì) sono iniziati ad arrivare al PalaRescifina mezzi e uomini della Protezione Civile nazionale per l’esercitazione in programma da domani, venerdì 4, sino a domenica 6 novembre, nel nostro ed in altri Comuni delle province di Messina e Reggio Calabria. Sarà l’occasione per verificare la nostra struttura di protezione civile nell’ambito dell’attività esercitativa in quanto come Amministrazione comunale gestiremo con il nostro sistema le esigenze previste nel documento di impianto. Ribadisco, come già detto in altre circostanze, che si tratta di un’esercitazione e quindi non c’è alcun pericolo reale per la popolazione”. E’ quanto dichiarato oggi dall’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.

“SISMA DELLO STRETTO 2022” é promossa e organizzata dal Dipartimento della Protezione civile; all’iniziativa del Dipartimento nazionale hanno aderito le Regioni Sicilia e Calabria e tra i Comuni anche quello di Messina. Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina. Nell’ambito dell’esercitazione domani, venerdì 4, verrà testato il sistema di allarme pubblico IT-alert per l’informazione dei cittadini attraverso la tecnologia cell broadcast, attualmente in fase di sperimentazione.

Nello specifico, i telefoni cellulari di coloro che si trovano nelle aree potenzialmente coinvolte dall’onda di maremoto potrebbero ricevere, dopo le ore 10, un messaggio di test, introdotto dal disclaimer “ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE”, accompagnato da una suoneria dedicata. Seguirà un secondo messaggio con l’avviso della conclusione del test. Per approfondire le caratteristiche e il funzionamento di IT-alert è possibile consultare il sito http://www.it-alert.it/.

Per maggiori informazioni sul coinvolgimento del Comune di Messina nell’ambito dell’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” contattare il numero telefonico 090-22866 o scrivere a protezionecivile@comune.messina.it .