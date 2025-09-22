 Esordio amaro per il Messina Futsal, sconfitta in Coppa Divisione contro la Meta Catania

Esordio amaro per il Messina Futsal, sconfitta in Coppa Divisione contro la Meta Catania

Simone Milioti

Esordio amaro per il Messina Futsal, sconfitta in Coppa Divisione contro la Meta Catania

Tag:

lunedì 22 Settembre 2025 - 11:30

La scudettata formazione etnea, con molti assenti impegnati negli impegni con le nazionali, passa al PalaLaganà per 6-4

MESSINA – La sfida Messina Futsal-Meta Catania ha regalato un intenso pomeriggio di sport al “PalaLaganà”. La gara di Coppa Divisione è stata vinta per 6 a 4 dai Campioni d’Italia, privi di diversi giocatori per via degli impegni nelle nazionali, che hanno staccato il “pass” per la fase successiva della manifestazione. Buona la prova dei giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Al termine del match, il “terzo tempo” ha reso ancora più bella l’atmosfera di un evento che rimarrà negli annali del club peloritano.  

Messina Futsal – Meta Catania 4-6

In avvio di partita, Daniele Dovara è autore di alcuni prodigiosi interventi. Il meritato vantaggio iniziale degli etnei viene ribaltato dai gol di Renan Beluco e Giuseppe Puglisi. Riequilibra la situazione Omobono, poi vanno a segno Lautaro Mendez in scivolata e Puglisi, che finalizza il pregevole assist di Antonio Adamo. Prima dell’intervallo, Silvestri riduce le distanze (4-3) per gli ospiti, che operano, nella ripresa, l’aggancio ed il risolutivo sorpasso, andando altre tre volte a bersaglio.

Coach Fiorenza: “Nostra partita giusta”

“Abbiamo cercato di mantenere più a lungo possibile la partita in equilibrio – ha dichiarato il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Nonostante le assenze, la Meta Catania ha confermato di avere un grandissimo organico. Noi abbiamo fatto la partita giusta, magari potevamo essere più attenti in alcune situazioni, dalle quali sono scaturite delle loro reti. Fisicamente siamo calati un po’ alla distanza anche per il caldo, però complimenti ai ragazzi che hanno fornito un’ottima prestazione. Sono contento, inoltre, che il pubblico si sia divertito”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina, i The Kolors fanno ballare Piazza Duomo FOTO e VIDEO
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED