Esordio amaro per il Messina Futsal, sconfitta in Coppa Divisione contro la Meta Catania

La scudettata formazione etnea, con molti assenti impegnati negli impegni con le nazionali, passa al PalaLaganà per 6-4

MESSINA – La sfida Messina Futsal-Meta Catania ha regalato un intenso pomeriggio di sport al “PalaLaganà”. La gara di Coppa Divisione è stata vinta per 6 a 4 dai Campioni d’Italia, privi di diversi giocatori per via degli impegni nelle nazionali, che hanno staccato il “pass” per la fase successiva della manifestazione. Buona la prova dei giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Al termine del match, il “terzo tempo” ha reso ancora più bella l’atmosfera di un evento che rimarrà negli annali del club peloritano.

Messina Futsal – Meta Catania 4-6

In avvio di partita, Daniele Dovara è autore di alcuni prodigiosi interventi. Il meritato vantaggio iniziale degli etnei viene ribaltato dai gol di Renan Beluco e Giuseppe Puglisi. Riequilibra la situazione Omobono, poi vanno a segno Lautaro Mendez in scivolata e Puglisi, che finalizza il pregevole assist di Antonio Adamo. Prima dell’intervallo, Silvestri riduce le distanze (4-3) per gli ospiti, che operano, nella ripresa, l’aggancio ed il risolutivo sorpasso, andando altre tre volte a bersaglio.

Coach Fiorenza: “Nostra partita giusta”

“Abbiamo cercato di mantenere più a lungo possibile la partita in equilibrio – ha dichiarato il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Nonostante le assenze, la Meta Catania ha confermato di avere un grandissimo organico. Noi abbiamo fatto la partita giusta, magari potevamo essere più attenti in alcune situazioni, dalle quali sono scaturite delle loro reti. Fisicamente siamo calati un po’ alla distanza anche per il caldo, però complimenti ai ragazzi che hanno fornito un’ottima prestazione. Sono contento, inoltre, che il pubblico si sia divertito”.