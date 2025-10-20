Esordio con vittoria per il Messina Rugby che piega in rimonta Benevento

Cinque mete locali firmate Kese, Mangano, Fracassi, Rizzo e Durante ribaltano i campani che erano passati a condurre 0-8 allo "Sciavicco" nella prima giornata di Serie B

MESSINA – Il Messina Rugby comincia alla grande il campionato in serie B Nazionale. Nella prima giornata del girone 5, disputata in casa all'”Arturo Sciavicco” di Sperone, affrontavano i campani del Benevento. Sfida terminata per 31-11 in favore dei padroni di casa che subivano la meta ospite nei primi minuti ma poi ribaltavano la sfida andando a vincere e conquistando anche il punto di bonus.

Sfida già ben indirizzata nel primo tempo per Messina con le quattro mete di Rizzo, doppietta, Fracassi e Durante premiando come spesso succede ai peloritani il pacchetto degli avanti. Trasformate al 75% da Gabriele Spadaro, nel secondo tempo timide reazioni ospiti con i locali che hanno avuto, muovendo palla a largo, la possibilità di incrementare il proprio bottino con i trequarti. Tutte situazioni fallite fino a quasi allo scadere quando Alberto Mangano ha trovato la quinta meta messinese. Una partita molto fallosa con l’arbitro che ha estratto quattro cartellini gialli, due per parte a Ouedraogo e Durante per Messina e Sabella e D’Addio per Benevento.

Messina Rugby – Benevento 31-11

Pronti via dopo tre minuti va a segno la formazione ospite, meta di Cremonesi non trasformata da Cioffi. Successivamente però sfrutta ancora una situazione favorevole il Benevento con il piazzato di Cioffi. Sotto per 0-8 i padroni di casa reagiscono e vanno a segno due volte consecutive prima con Rizzo e successivamente con Francassi, in entrambi i casi Gaetano Spadaro piazza la trasformazione in mezzo ai pali e i locali passano a condurre 14-8. Arriva un altro piazzato di Cioffi quando si entra negli ultimi dieci minuti del primo tempo per gli ospiti (14-11) ma prima della fine ancora il Messina Rugby, con i suoi avanti, trova altre due mete con Durante e Rizzo, solo la prima trasformata da Spadaro e il primo tempo va in archivio sul 26-11. Nella ripresa la partita resta congelata nel punteggio, Messina ha comunque già ottenuto il punto di bonus aggiuntivo, ma nel finale quasi allo scadere va a segno Alberto Mangano, non c’è la trasformazione, che arrotonda il punteggio sul 31-11.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean, Oueadraogo, Kese, Placanica, Pidalà, Spadaro Gabriele 6, Tomasello, Spadaro Gaetano, Mangano Alberto 5, Mangano Davide, Fracassi 5, Tornesi, Cafarelli, Rizzo 10, Durante 5.

A disposizione: Maggio, Faranda, Hasanoviq, Sina, Solano, Maestroeni, Irrera.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente allenatore: Alessandro Miduri.

Benevento Rugby: Sabella, Carandente, Ciampa, Coppola, Botticella, Cioffi 6, Russo Carmine, Cantone, Russo Claudio, Cremonesi 5, Pagnozzi, D’Addio, Inglese, Pace, Ruocco.

A disposizione: Ranaldo, Zagarese, Mazzeo, Marotta, Salierno.

Allenatore: Annibale Fusco.

Arbitro: Andrea Miano di Catania.

Mete: 5-1. Trasformazioni: 3/5, 0/1. Piazzati: 0-2.

Immagine in evidenza di Julia Merenda