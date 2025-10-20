 Esordio con vittoria per il Messina Rugby che piega in rimonta Benevento

Esordio con vittoria per il Messina Rugby che piega in rimonta Benevento

Simone Milioti

Esordio con vittoria per il Messina Rugby che piega in rimonta Benevento

Tag:

lunedì 20 Ottobre 2025 - 12:00

Cinque mete locali firmate Kese, Mangano, Fracassi, Rizzo e Durante ribaltano i campani che erano passati a condurre 0-8 allo "Sciavicco" nella prima giornata di Serie B

MESSINA – Il Messina Rugby comincia alla grande il campionato in serie B Nazionale. Nella prima giornata del girone 5, disputata in casa all'”Arturo Sciavicco” di Sperone, affrontavano i campani del Benevento. Sfida terminata per 31-11 in favore dei padroni di casa che subivano la meta ospite nei primi minuti ma poi ribaltavano la sfida andando a vincere e conquistando anche il punto di bonus.

Sfida già ben indirizzata nel primo tempo per Messina con le quattro mete di Rizzo, doppietta, Fracassi e Durante premiando come spesso succede ai peloritani il pacchetto degli avanti. Trasformate al 75% da Gabriele Spadaro, nel secondo tempo timide reazioni ospiti con i locali che hanno avuto, muovendo palla a largo, la possibilità di incrementare il proprio bottino con i trequarti. Tutte situazioni fallite fino a quasi allo scadere quando Alberto Mangano ha trovato la quinta meta messinese. Una partita molto fallosa con l’arbitro che ha estratto quattro cartellini gialli, due per parte a Ouedraogo e Durante per Messina e Sabella e D’Addio per Benevento.

Messina Rugby – Benevento 31-11

Pronti via dopo tre minuti va a segno la formazione ospite, meta di Cremonesi non trasformata da Cioffi. Successivamente però sfrutta ancora una situazione favorevole il Benevento con il piazzato di Cioffi. Sotto per 0-8 i padroni di casa reagiscono e vanno a segno due volte consecutive prima con Rizzo e successivamente con Francassi, in entrambi i casi Gaetano Spadaro piazza la trasformazione in mezzo ai pali e i locali passano a condurre 14-8. Arriva un altro piazzato di Cioffi quando si entra negli ultimi dieci minuti del primo tempo per gli ospiti (14-11) ma prima della fine ancora il Messina Rugby, con i suoi avanti, trova altre due mete con Durante e Rizzo, solo la prima trasformata da Spadaro e il primo tempo va in archivio sul 26-11. Nella ripresa la partita resta congelata nel punteggio, Messina ha comunque già ottenuto il punto di bonus aggiuntivo, ma nel finale quasi allo scadere va a segno Alberto Mangano, non c’è la trasformazione, che arrotonda il punteggio sul 31-11.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean, Oueadraogo, Kese, Placanica, Pidalà, Spadaro Gabriele 6, Tomasello, Spadaro Gaetano, Mangano Alberto 5, Mangano Davide, Fracassi 5, Tornesi, Cafarelli, Rizzo 10, Durante 5.
A disposizione: Maggio, Faranda, Hasanoviq, Sina, Solano, Maestroeni, Irrera.
Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente allenatore: Alessandro Miduri.

Benevento Rugby: Sabella, Carandente, Ciampa, Coppola, Botticella, Cioffi 6, Russo Carmine, Cantone, Russo Claudio, Cremonesi 5, Pagnozzi, D’Addio, Inglese, Pace, Ruocco.
A disposizione: Ranaldo, Zagarese, Mazzeo, Marotta, Salierno.
Allenatore: Annibale Fusco.

Arbitro: Andrea Miano di Catania.
Mete: 5-1. Trasformazioni: 3/5, 0/1. Piazzati: 0-2.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
“Mio fratello con sindrome di Down e gli operatori sempre diversi”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED