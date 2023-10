Esordio da sogno per il Messina Futsal. Mister Battiato: "Vinta una partita di squadra" - Tempostretto

Partita spettacolare al PalaLaganà, il Messina Futsal rimonta sotto 1-4 e vince la sua prima storica gara in Serie A2

MESSINA – Prima partita giocata in Serie A2 di calcio a 5 maschile per il Messina Futsal e arriva subito la vittoria. Pomeriggio non banale al PalaLaganà di Montepiselli dove i giallorossi chiudono un primo tempo in crescita sull’1-1. Nella ripresa subiscono immediatamente tre reti dal Dream Team Palo del Colle, ma la formazione di mister Salvatore Battiato ha la forza di reagire e con un poker di reti ribalta la situazione e si impone per 5-4. Prossimo impegno contro il Monopoli in trasferta tra una settimana.

“Abbiamo recuperato una partita che vinci solo se sei squadra e se lavori bene di testa. I ragazzi – spiega l’allenatore Salvatore Battiato – sono da elogiare, sono molto soddisfatto di ciò che la società mi ha messo a disposizione e del lavoro che abbiamo fatto in questa preparazione. Faccio i complimenti ai più giovani che sono entrati, Barbagallo e Cucinotta, che sono sembrati veterani e insieme a loro tanti altri che faremo giocare nelle prossime partite. Siamo una squadra giovane, che ha un progetto lungimirante specie con i giovani di Messina. Il pubblico è stato incredibile e abbiamo bisogno di prendere consapevolezza in questo campionato, poi ci potremo divertire”.

Mister Salvatore Battiato

La prima uscita ha visto il Messina Futsal reagire in una partita che sull’1-4 sembrava chiusa. Molto bene i giovani, Venuto in porta e i subentrati Barbagallo e Cucinotta. Tanta grinta e velocità col nuovo arrivato Fichera e i due stranieri Lautaro, specie nel tenere alta la squadra e giocare di sponda, e Garcia, molto veloce e tecnico. Senza che ce ne vogliano i veterani Consolo e Coppolino, anche loro importanti nell’economia della sfida, il migliore in campo è stato Giovanni Piccolo che ha segnato due reti, tra cui quello che è valso il 5-4, e, finché nel finale non è calato leggermente per stanchezza, ha danzato sul parquet con giocate di alto livello.

Messina Futsal – Dream Team Palo del Colle 5-4

Iniziano meglio gli ospiti pugliesi che mettono tanta intensità sul parquet e chiudono gli spazi ai locali. Il Dream Team passa in vantaggio al sesto minuto con una conclusione dalla distanza di Dambrosio. Col passare dei minuti prende fiducia il Messina Futsal che con una splendida azione corale, in cui tutti e quattro i giocatori di movimento toccano palla, pareggia al 12′, a firmare la rete del pari è Piccolo. Nel finale di primo tempo occasioni da entrambe le parti con Barbagallo fermato dal portiere ospite, con Palo del Colle che sbatte su Venuto in due occasioni con Lestingi e Dambrosio. Ultima azione da segnalare è la conclusione di Piccolo che colpisce il palo per il Messina Futsal.

Alla ripresa del gioco inizio terribile per i giallorossi che incassano tre reti in pochi minuti, due di Alebrand e una di Dell’Olio. Durissimo colpo sul morale dei peloritani che però sotto per 1-4 hanno la forza di reagire. Il vice capitano Andrea Consolo firma il 2-4, poi l’estro di Garcia con un tocco sublime dentro l’area col portiere in uscita scavalcato vale il 3-4. Messina con tanta voglia di segnare in contropiede vede il tiro di Barbagallo respinto e sul pallone vagante il più lesto è Fichera che fa 4-4 ed entra in campo a festeggiare anche mister Battiato.

Nel finale l’inerzia è totalmente nelle mani di Messina che trova finalmente il gol del vantaggio quando mancano poco meno di 10 minuti alla conclusione: uno schema su calcio d’angolo permette a Piccolo di spostare palla, prendere bene la mira e segnare col il PalaLaganà che va in delirio. Nel finale tanta fase difensiva con Fichera che in scivolata toglie praticamente agli ospiti un gol già fatto e Venuto difende bene la porta uscendo anche dalla sua area con personalità per anticipare i lanci lunghi e disperati degli ospiti. Fondamentale anche nel respingere le conclusioni ospiti come quella di Alebrandt che sarà espulso per doppia ammonizione dovuta ad una simulazione poco dopo.

Nei due minuti di superiorità numerica il Messina Futsal non riuscirà a segnare, anzi rischia con la punizione di Marolla che si stampa sulla traversa. Negli ultimi tre minuti il Dream Team gioca costantemente col portiere di movimento, ma il risultato non cambierà.

Tabellino

Messina Futsal: Venuto, Cucinotta, Vasi, Costa, Coppolino, Consolo 1, Lautaro, Garcia 1, Piccolo 2, Colucci, Fichera 1, Barbagallo.

Alleantore: Salvatore Battiato.

Dream Team Palo del Colle: Bufano, Dell’Olio 1, Marolla, Alebrandt 2, Lestingi, De Liso, Sinigaglia, Stasi, Ameruoso, Dambrosio 1, Perotto, Spina.

Allenatore: Giampiero Recchia.

