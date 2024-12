Esordio vincente in casa per l’UniMe, superata di misura Napoli

La prima della nuova stagione alla Cittadella ha visto gli uomini di coach Misiti trovare la seconda vittoria consecutiva per 13-12. Ora la lunga pausa fino al 2025

MESSINA – Sabato alla Cittadella Sportiva Universitaria la seconda partita del campionato di Serie B. Nel girone 4 l’Ssd UniMe era attesa dalla prima casalinga contro la Nuoto 2000 Napoli, partita che gli uomini di coach Misiti hanno messo in cassaforte nei primi tre quarti resistendo al ritorno sorprendente dei campani nell’ultimo quarto che avevano trovato il 12 pari. La formazione universitaria alla fine l’ha spuntata per 13-12 grazie alla rete di Lupeji quasi allo scadere, la quarta della sua partita. L’UniMe si mantiene in vetta a punteggio pieno, due vittorie su due partite, col campionato che riprenderà nel 2025, più precisamente l’11 gennaio quando la formazione cara al presidente De Francesco farà visita alla Basilicata Nuoto 2000.

Ssd UniMe – Nuoto 2000 Napoli 13-12

La contesa è aperta dalle doppiette di Lupeji e Longo a cui replica Napoli con una sola rete. A metà gara il vantaggio dei locali aumenta 8-4 grazie ai centri di Longo, Lupeji, Cama e Vinci. Nel terzo tempo allunga ancora l’UniMe che tocca il massimo vantaggio +5 sull’11-6 con la doppietta di Vinci e la marcatura di Cama. Negli ultimi minuti gli ospiti reagiscono e segnando sei reti, contro la sola di Cama, impattano 12 pari. Nell’ultima azione utile Lupeji però conclude come aveva aperto la partita, segnando e riportando avanti l’UniMe.

Tabellino

Arbitro: Sorbello di Catania.

Parziali: 4-1; 4-3; 3-2; 2-6.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 3, Longo 3, Lupeji 4, Viola, D’Angelo, Giacoppo, Geloso, Bonansinga, Milana, Cama 3, Caliri, Costa.

All. Francesco Misiti.

Nuoto 2000 Napoli: Torti, Corcione 1, Paglietta, Auletta 2, Cuomo, Renzuto Iodice 4, Riccitello 2, Radice, Lucarelli 3, Di Gloria, Vitullo, Massa, Formisano, Cuomo.

All. Fabio Galasso.

Articoli correlati