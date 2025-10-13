Esordio vincente per il Messina Futsal in casa di Soverato

La squadra giallorossa di mister Fiorenza dilaga per 7 a 4. Tripletta di Caropi, doppietta di Beluco, Adamo e Puglisi completano il tabellino

Il Messina Futsal ha aperto il campionato di serie A2 di calcio a 5 con un successo (7-4) sul campo della Blingink Soverato. Prestazione convincente della squadra giallorossa, soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 5 a 1 grazie alla tripletta dello scatenato Juan Cruz Caropi e ai centri di Renan Beluco e Antonio Adamo.

In avvio di ripresa, prevedibile e orgogliosa reazione dei padroni di casa, che riducono le distanze fino al -1 (5-4) con i gol di Frustace 2 e Santaguida. Nella fase più complicata del match, Piccolo e compagni riordinano le idee e chiudono i conti. Vanno a segno Giuseppe Puglisi, che indirizza la sfera proprio sotto l’incrocio dei pali, e ancora Beluco, la cui realizzazione fa calare – di fatto – il sipario sulla sfida. La compagine dello Stretto ha messo, così, in cassaforte tre punti preziosi in vista dei prossimi impegni in calendario.

Giovanile. Esordio vittorioso pure dell’Under 19 nazionale, che ha piegato (3-2) la tenace resistenza del Viagrande C5. Sul parquet del “PalaLaganà”, a bersaglio due volte Saccone ed una Cucinotta. Soddisfatto il tecnico Sergio Carnazza.

Risultati 1^ giornata Serie A2 (girone D): Roma 3Z-Junior Domitia 2-3; Città di Acri-Eur 3-7; Blingink Soverato-Messina Futsal 4-7; Futsal Mazara 2020-Marsala 3-4; Gear Piazza Armerina-Futsal Regalbuto 5-2.

Classifica: Messina Futsal, Eur, Gear Piazza Armerina, Marsala e Junior Domitia 3; Futsal Mazara 2020, Roma 3Z, Blingink Soverato, Futsal Regalbuto e Città di Acri 0.