Esplosione per una fuga di gas in un appartamento, ferita una donna

Intervento stasera a Santa Teresa di Riva da parte dei vigili del fuoco. Grave pericolo per un condominio e una persona ustionata

SANTA TERESA DI RIVA – Forte esplosione stasera per una perdita di gas all’interno di un appartamento in un condominio nel quartiere Sacra Famiglia. A Santa Teresa di Riva una donna è rimasta ferita e trasportata al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Questa sera, intorno alle ore 19:30, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti dopo la fuga di gas. L’incidente ha interessato un appartamento situato al primo piano di una palazzina sviluppata su cinque piani fuori terra. Sono intervenute le squadre provenienti dal Distaccamento di Letojanni e dal Distaccamento volontario di Antillo.

Fanno sapere i vigili del fuoco: “La sala operativa ha tempestivamente inviato, in rincalzo, autobotti per maggior supporto idrico e l’autoscala per le operazioni in quota, un carro aria per la gestione in sicurezza degli ambienti con potenziale presenza di gas o fumi. Sul posto il personale del 118 per l’assistenza sanitaria, pattuglie dei carabinieri e unità dei vigili urbani per la gestione della viabilità e il presidio della zona. Tutta la palazzina è stata evacuata e risulta una persona infortunata, subito trasportata al Centro grandi ustioni di Catania. La situazione al momento è sotto controllo. Le squadre hanno effettuato bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta”.