 Messina, riaperto il tratto del viale Annunziata chiuso per una crepa

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Redazione

Messina, riaperto il tratto del viale Annunziata chiuso per una crepa

giovedì 09 Luglio 2026 - 22:42

Oggi si è sbloccata la situazione perché non sono risultati danni strutturali

MESSINA – Era chiuso dal 4 luglio ma oggi ha riaperto. Il tratto del viale Annunziata chiuso per una crepa sulla strada, dopo la bomba d’acqua di sabato, è di nuovo attraversabile. Una situazione che provocava inevitabili problemi nel traffico. Poi c’è stato un sopralluogo dell’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, insieme ai tecnici del Dipartimento servizi tecnici, al fine di “verificare l’entità del cedimento e definire le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale”.

In particolare, il tratto è stato riasfaltato e, non essendo stati rilevati danni strutturali, si è potuto procedere con la riapertura.

A sollevare il tema della sicurezza, in questi giorni, i consiglieri d’opposizione della V Circoscrizione Andrea Zumbo, Raffaele Verso, Salvatore Arena ed Emanuele Maurotto.

Un commento

  1. Verita 9 Luglio 2026 23:03

    … e quel poco di strisce pedonali che si vedevano sono sparite

    Mai una cosa fatta per bene… sempre tutto raffazzonato … ed il tempo c’era per farlo ma la testa non ci arriva
    C’è poco da fare…
    … sempre superficiali!

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