Messina, riaperto il tratto del viale Annunziata chiuso per una crepa

Oggi si è sbloccata la situazione perché non sono risultati danni strutturali

MESSINA – Era chiuso dal 4 luglio ma oggi ha riaperto. Il tratto del viale Annunziata chiuso per una crepa sulla strada, dopo la bomba d’acqua di sabato, è di nuovo attraversabile. Una situazione che provocava inevitabili problemi nel traffico. Poi c’è stato un sopralluogo dell’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, insieme ai tecnici del Dipartimento servizi tecnici, al fine di “verificare l’entità del cedimento e definire le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale”.

In particolare, il tratto è stato riasfaltato e, non essendo stati rilevati danni strutturali, si è potuto procedere con la riapertura.

A sollevare il tema della sicurezza, in questi giorni, i consiglieri d’opposizione della V Circoscrizione Andrea Zumbo, Raffaele Verso, Salvatore Arena ed Emanuele Maurotto.