Esserci Festival, 40 sigle all'agorà del volontariato - Tempostretto

Slitta il termine per partecipare alla 2 giorni delle onlus messinesi

Sono già una quarantina le associazioni e gli enti del territorio che hanno aderito all’Agorà di “Esserci Festival. Il volontariato che c’è”, la manifestazione organizzata dal CESV Messina ETS con il Comune di

Messina in programma nei giorni I e II dicembre rispettivamente al PalaCultura di Messina e a Palazzo Zanca.

Come aderire

Visto l’interesse suscitato, è stata prorogata al 15 novembre la scadenza per la raccolta delle adesioni delle realtà che desiderano essere presenti con il proprio corner. I link ai canali ufficiali di Cesv e Comune.

Chi ha già aderito

Hanno già assicurato la propria presenza all’Agorà l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina, Admo Milazzo, Associazione Hic et Nunc APS, Acisjf Messina, Associazione Siciliana Leucemia, Associazione italiana Celiachia APS, Cirs Casa Famiglia ETS, Associazione 7000, “Genitori si Diventa” sezione di Messina, Associazione di Volontariato “Isamupubbirazzu”, Evaluna APS, AssoCEA

Messina APS Centro di Educazione Ambientale Civica e Alimentare, ABC Amici dei bimbi in corsia, Admo Messina, Puli-AMO Messina, Accademia “Amici della Sapienza” ODV, Banca del Tempo di Messina Zancle

Solidale APS, Obiettivo Persona Sempre ETS, Angeli sull’Asfalto ETS, Harahel OdV, Comunità Ellenica dello Stretto, Rivivere a Colori Saponara, Overland OdV, La clessidra “Costruire l’esperienza”, Avis comunale Capo d’Orlando, Avulss Messina, CePAS Centro Prima Accoglienza Savio, Una di noi APS, Per te donna OdV, Arca senza Confini, Gruppo Fratres Letojanni OdV, AIDO – Associazione italiana donazione organi, tessuti e cellule, Fasted Messina, Associazione Messina in progresso, All Messina, Avis provinciale Messina, Solletico OdV, Fraternita di Misericordia di San Piero Patti – OdV, Croce Rossa Italiana Comune di Messina, Asisonlus, Intervolumina APS, Youngs’ Fahrenheit 68 APS, Le mamme di Peter PaN ODV ETS, Associazione Amici del Cane onlus, Avis Comunale “Giovanni Paolo II” di Gaggi.