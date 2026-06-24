Estate a Messina, tornano le “Oasi a Mare”: il verde accoglie i bagnanti sulle spiagge Bandiera Blu

L’iniziativa di Messinaservizi impreziosisce le aree doccia del litorale. Un tocco di decoro che accompagna la conferma del riconoscimento ambientale per il 2026

La stagione estiva a Messina si apre all’insegna della cura degli spazi pubblici. Con l’arrivo del solstizio, Messina Servizi ha riproposto le “Oasi a Mare”, installazioni verdi pensate per arricchire le aree doccia del litorale. «Sulle spiagge Bandiera Blu di Messina, la nuova stagione trova già ad accogliere cittadini e visitatori le Oasi a Mare, realizzate anche quest’anno da Messina Servizi nelle aree doccia del litorale».

Piante e design tra il mare e lo Stretto

Le installazioni sono state collocate in diverse zone del territorio per valorizzare il paesaggio costiero: «Torre Faro, Sant’Agata, Pace, Ringo, Galati e Santa Margherita: palme, sterlizie, piante fiorite e grandi orci in terracotta arricchiscono gli spazi dedicati ai servizi, creando angoli verdi inseriti nel paesaggio tra il mare e lo Stretto». Per garantire la sopravvivenza della vegetazione durante i mesi più caldi, l’azienda specifica che «ogni composizione è dotata di un impianto di irrigazione automatizzato, che consente di assicurare alle piante la corretta cura durante tutta la stagione estiva».

Il valore della Bandiera Blu

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione intrapreso dalla città: «Le Oasi a Mare rientrano nelle attività di valorizzazione delle spiagge Bandiera Blu e accompagnano un riconoscimento ottenuto per la prima volta da Messina nel 2025 e confermato anche nel 2026». L’iniziativa non ha solo una valenza estetica, poiché «la Bandiera Blu premia la qualità delle acque, ma anche l’attenzione riservata ai servizi, alla gestione del litorale e agli spazi che accolgono chi vive il mare». Messina Servizi conclude sottolineando come «le Oasi a Mare contribuiscono a rendere le nostre spiagge più curate, riconoscibili e piacevoli da vivere», definendole come «un modo per dare il benvenuto all’estate e valorizzare, anche attraverso i dettagli, uno dei patrimoni più belli della nostra città».