Depuratore di Tono, contratto firmato: ora due anni e mezzo di lavori

Si potrà completare il sistema fognario della fascia tirrenica, con un investimento da oltre 60 milioni di euro

MESSINA – Un iter lunghissimo, iniziato addirittura negli anni ’90 e segnato dal finanziamento avvenuto con delibera Cipess del 2012. Ma anche da quel momento sono dovuti trascorrere addirittura altri quattordici anni prima di arrivare alla firma del contratto, che è avvenuta due giorni fa.

Il depuratore di Tono è un tassello fondamentale per la messa a norma del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue dell’area nord e consentirà a Messina di superare le criticità che hanno determinato l’apertura di procedure d’infrazione europee.

Basile: “Obiettivo terminare in trenta mesi”

«Le prime carte progettuali risalgono agli anni ’90, ma solo nel 2026 l’opera vede finalmente la luce», ha detto il sindaco Federico Basile. «Dal 2022, con l’arrivo del commissario Fatuzzo, abbiamo impresso un’accelerazione decisiva. Si tratta di un investimento da oltre 60 milioni di euro, secondo in Italia solo a quello di Napoli, che servirà oltre 57mila utenze in una zona della città che ne aveva estrema necessità, da Ganzirri ad Acqualadrone. L’impianto non sarà invasivo e, come confermato dal commissario Fatuzzo, in trenta mesi l’opera sarà terminata. Speriamo di poterla inaugurare insieme».

Fatuzzo: “Inizio lavori entro un mese”

«Il sindaco ci ha fornito un grande aiuto, occupandosi degli espropri e supportandoci costantemente», ha sottolineato il commissario straordinario unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo. «È l’intervento più importante in Sicilia: la base d’asta era di 80 milioni ma c’è un ribasso del 25 %, lasciando disponibili ulteriori somme. Parlerò col Ministero per verificare se le economie di gara possano essere utilizzate per ampliare l’intervento su altri punti della costa tirrenica. Non lavoriamo solo per il turismo, ma per garantire un ambiente migliore anche ai residenti». Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro fine luglio, con una durata complessiva di trenta mesi, comprensivi di sei mesi per avvio, messa in esercizio e conduzione degli impianti.

Il punto tecnico dell’ingegner Iannazzo

Il responsabile unico del progetto, l’ingegner Gaetano Iannazzo, ha illustrato i dettagli tecnici dell’opera: «L’intervento è concepito per completare il quadro fognario-depurativo della città. Oggi il Comune dispone di due grandi depuratori, Mili e San Saba, oltre a micro-impianti nei villaggi collinari, ma manca la fascia tirrenica da Ganzirri ad Acqualadrone, dove l’attuale mini impianto sarà dismesso. Dopo un iter travagliato, iniziato con il commissariamento nel 2016 e proseguito con l’ottenimento del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ndr) nel 2022 e l’approvazione del progetto nel 2024, siamo arrivati alla firma del contratto per un importo di 50 milioni e 500mila euro».

L’intervento prevede la realizzazione di 33 chilometri di fognatura e 16 impianti di sollevamento. In particolare, il sollevamento Saline verrà demolito e ricostruito sottoterra, mentre l’area tra la Strada Statale 113 dir e il mare, inclusa Mortelle, sarà dotata di una moderna rete fognaria dinamica, obbligando i privati a dismettere le vecchie fosse biologiche. Il progetto pone grande attenzione anche all’impatto ambientale: «Il trattamento odorigeno è previsto nell’impianto di depurazione, in quello di Saline e a Tono. Anche se la struttura è chiusa e non vi sono parti a vista, l’impresa ha predisposto un apposito comparto di deodorizzazione per garantire la massima vivibilità della zona», ha concluso Iannazzo.

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