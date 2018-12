Aeroporto di Catania, 4 voli all'ora fino alle 13. Poi la riapertura totale

Alle 13 di oggi, 25 dicembre, l'aeroporto di Catania tornerà totalmente operativo, senza più limitazioni. Naturalmente potranno esserci ancora ritardi sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza ma il traffico si andrà lentamente normalizzando. Per tutte le info sui singoli voli si prega di contattare le compagnie aeree.

Da stamattina alle 8:20 era stato riaperto un settore di spazio aereo, consentendo l'arrivo di 4 aeromobili all'ora.