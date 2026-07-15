Fair Play Messina, Manzo è il nuovo responsabile operativo del settore giovanile

Davide Manzo, dirigente di comprovata esperienza, pronto a cominciare questa nuova avventura: "Una realtà punto di riferimento oltre i confini regionali"

La Fair Play Messina ha scelto un dirigente di comprovata esperienza, come Davide Manzo come responsabile operativo del settore giovanile. Manzo, si legge nel comunicato della società, porta in dote un percorso ricco di competenze maturate nel calcio messinese.

Le altre esperienze di Manzo

Dal 2010 al 2014 ha ricoperto gli incarichi di Team Manager e Responsabile della Comunicazione del Città di Messina, per poi assumere il ruolo di Direttore Generale del Camaro, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più significative della storia del club neroverde.

Successivamente è stato Direttore Operativo dell’ACR Messina nel campionato di Serie D e del CUS UniMe per il settore calcio. Nelle ultime due stagioni ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Messana, contribuendo al percorso di crescita della storica società giallorossa.

La nuova avventura con la Fair Play Messina

Con il suo ingresso, la Fair Play Messina aggiunge un’altra figura di grande esperienza alla propria struttura organizzativa, confermando la volontà di investire in professionalità qualificate per supportare il percorso di crescita del settore giovanile.

“È un piacere arrivare in una società così prestigiosa nel panorama del calcio giovanile – dichiara Manzo – una realtà che negli anni ha dimostrato di essere un punto di riferimento anche oltre i confini regionali. L’obiettivo è quello di alzare ulteriormente l’asticella, pur consapevole dei livelli già raggiunti dalla Fair Play. È una sfida stimolante che affronto con grande entusiasmo. Lavorare con i ragazzi mi stimola e mi responsabilizza ancora di più, con la speranza di poter accompagnare gli atleti nel loro percorso di crescita fino alle società più importanti del panorama calcistico italiano, che rappresenta la missione principale di questo progetto”.