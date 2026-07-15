 Messina. Madre e figlia rischiano di annegare, salvate da marittimo in pensione

Messina. Madre e figlia rischiano di annegare, salvate da marittimo in pensione

Gianluca Santisi

Messina. Madre e figlia rischiano di annegare, salvate da marittimo in pensione

mercoledì 15 Luglio 2026 - 18:15

L'eroico gesto del 65enne Natale Schepis che ha evitato una tragedia nel mare antistante il parco urbano dell'ex Fiera

MESSINA – Stava facendo jogging nei vialetti del nuovo parco urbano dell’ex Fiera quando è stato richiamato da alcune urla. In mare, due donne, madre e giovane figlia, erano in evidente difficoltà. Natale Schepis, 65 anni, ferroviere marittimo in pensione, non ci ha pensato un attimo e si è subito tuffato in acqua. Dopo una decina di metri a nuoto ha raggiunto la ragazzina, ormai stremata, e l’ha riportata a riva. Poi si è immediatamente lanciato in mare per raggiungere anche la madre, nel frattempo trascinata a largo e incapace di opporsi alla forza delle correnti.

Schepis l’ha raggiunta ed è riuscito a salvarla, trascinandola, non senza fatica, fino a riva. Un gesto eroico che ha evitato che la vicenda assumesse contorni tragici. A quanto pare, madre e figlia indossavano abiti tradizionali islamici che, inzuppandosi, avrebbero reso difficoltosi i loro movimenti in acqua.

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