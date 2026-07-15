 Messina. A Gazzi i funerali di Enzo Miao

Messina. A Gazzi i funerali di Enzo Miao

Alessandra Serio

Messina. A Gazzi i funerali di Enzo Miao

mercoledì 15 Luglio 2026 - 19:30

L'ultimo viaggio del popolare tiktoker venerdì 17 luglio nella chiesa di San Nicolò di Bari

Saranno celebrati nella chiesa di San Nicolò di Bari i funerali di Vincenzo La Foresta, il 49enne travolto e ucciso da una moto sul viale Gazzi, lo scorso 10 luglio. L’ultimo saluto al tiktoker della zona sud è fissato per venerdì 17 luglio alle 16.

Lutto cittadino e funerali in Duomo, ecco l’appello

Malgrado l’appello sui social, quindi, non sarà al Duomo che la famiglia dirà addio all’uomo celebre per i suoi video, né è stata accolta la richiesta di proclamare il lutto cittadino. Per molti Enzo, che raccontava con ironia a volte amara ma sempre scanzonata la sua vita spesso difficile, è diventato un simbolo di quei popolosi quartieri della zona sud cittadina, dove abitava e dove ha trovato la morte, quel venerdì sera.

Addio ad Enzo Miao, com’è morto

Enzo tornava a casa insieme al suo cagnolino dopo aver aiutato un paninaro per sbarcare il lunario anche quel giorno quando, attraversando il vialone nei pressi dell’istituto Quasimodo, è stato travolto da una moto di grossa cilindrata. La violenza dello schianto lo ha trascinato per 30 metri sull’asfalto, per poi lasciarlo praticamente morto sul colpo.

A che punto è l’indagine sull’incidente di viale Gazzi

Il 49enne in sella al due ruote è stato denunciato per omicidio stradale: la moto era stata immatricolata soltanto il giorno prima e non era ancora assicurata, stando ai primi controlli della Municipale. La Procura è al lavoro per stabilire esatte responsabilità e per questo ha ordinato l’autopsia sul corpo di Enzo La Foresta, che al termine dell’esame sarà dissequestrato e restituito alla sorella per le esequie.

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