 Nuoto, Giorgia D'Italia dell'Ulysse sul podio ai campionati regionali Esordienti A

Nuoto, Giorgia D’Italia dell’Ulysse sul podio ai campionati regionali Esordienti A

Simone Milioti

Nuoto, Giorgia D’Italia dell’Ulysse sul podio ai campionati regionali Esordienti A

Tag:

mercoledì 15 Luglio 2026 - 19:00

A Trapani sono stati assegnati i titoli regionali, una sola atleta messinese sul podio

Nel fine settimana da poco trascorso la piscina olimpionica di Trapani ha ospitato il campionato regionale di nuoto per la categoria Esordienti A. Tra le 23 squadre partecipanti c’erano anche le squadre messinesi dell’Unime, Power Team Messina, Ulysse e Naxos Nuoto.

A vincere la contesa è stata l’Idra Altair che ha chiuso, in un podio tutto etneo, davanti a Poseidon e Sicilia Nuoto. In classifica ai punti entra anche l’Ulysse al nono posto nella classifica di società su 17 andate a punti. Sono rimaste fuori tutte le altre messinesi.

In particolare poi le uniche medaglie tra i nuotatori di società peloritane le ha riportate Giorgia D’Italia, esordiente primo anno dell’Ulysse, che ha conquistato l’argento nei 100 stile libero e il bronzo nei 400 stile libero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Ecobuddy, gli scarti agroalimentari diventano bioplastiche VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED