Nuoto, Giorgia D’Italia dell’Ulysse sul podio ai campionati regionali Esordienti A

A Trapani sono stati assegnati i titoli regionali, una sola atleta messinese sul podio

Nel fine settimana da poco trascorso la piscina olimpionica di Trapani ha ospitato il campionato regionale di nuoto per la categoria Esordienti A. Tra le 23 squadre partecipanti c’erano anche le squadre messinesi dell’Unime, Power Team Messina, Ulysse e Naxos Nuoto.

A vincere la contesa è stata l’Idra Altair che ha chiuso, in un podio tutto etneo, davanti a Poseidon e Sicilia Nuoto. In classifica ai punti entra anche l’Ulysse al nono posto nella classifica di società su 17 andate a punti. Sono rimaste fuori tutte le altre messinesi.

In particolare poi le uniche medaglie tra i nuotatori di società peloritane le ha riportate Giorgia D’Italia, esordiente primo anno dell’Ulysse, che ha conquistato l’argento nei 100 stile libero e il bronzo nei 400 stile libero.