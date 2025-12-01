 Falcomatà esalta i successi dei Biovoid, band vincitrice ai Festival del cinema di Salerno e L’Aia

Redazione

lunedì 01 Dicembre 2025 - 14:32

«Il duo Giordano-Guida è un esempio per tanti giovani. A Reggio si può fare buona musica e un cinema di livello»

REGGIO CALABRIA – Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà per il successo del progetto musicale dei “Biovoid”, il duo tutto reggino composto da Domenico Giordano e Massimiliano Guida, che ha vinto la finale della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno e del “The Hague Film Festival”, rassegna del cinema a L’Aia, per la categoria miglior videoclip musicale e Best music video col filmato del brano “Invincible”.

«Uno straordinario successo – ha commentato Falcomatà – che esalta la professionalità ed il talento di due nostri concittadini che, grazie alla loro bravura, contribuiscono a rilanciare l’immagine della città in Italia e in Europa». Plauso che arriva anche per Fortunato Serranò, ingegnere del suono che ha collaborato alla produzione del video: «Questo lavoro dimostra come il nostro territorio rappresenti un vero e proprio set a cielo aperto, una location ideale per ogni tipo di produzione o narrazione per immagini».

«L’accuratezza delle riprese – ha affermato il sindaco – unita all’uso sapiente dell’intelligenza artificiale ed alla potenza delle sonorità alternative rock della band, confezionano un prodotto unico e particolarmente apprezzato dalle giurie che hanno riconosciuto l’originalità e il valore dell’opera».

«I miei più grandi complimenti – ha concluso Giuseppe Falcomatà – vanno, dunque, ai “Biovoid” e a quanti hanno reso possibile il raggiungimento di questi prestigiosi traguardi. E’ anche grazie a loro, infatti, se tanti giovani musicisti, artisti e videomaker reggini possono trarre esempio e ispirazione per provare ad affermarsi in settori particolarmente importanti. Perché anche a Reggio si può fare musica, si può realizzare un cinema di livello, si può realizzare quel sogno che non deve più rimanere relegato in un cassetto».

