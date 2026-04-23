False residenze a Forza d’Agrò, qualcuno torna in carica

Il giudice ribalta uno dei provvedimenti emessi nel caso che ha portato alla sospensione del sindaco Miliadò

Messina – Ci sono novità nel caso false residenze a Forza d’Agrò. Da Palazzo di Giustizia di Messina arriva un provvedimento che cambia la carte in tavola per uno dei protagonisti. Si tratta del consigliere comunale Joseph Bondì che grazie al Tribunale del Riesame riottiene la sua poltrona.

Bondì torna in consiglio comunale

Il collegio della Libertà infatti, accogliendo la richiesta del difensore, ha annullato l’ordinanza emessa il primo aprile scorso dalla Giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore che, dopo l’interrogatorio di garanzia, aveva applicato a Bondì il divieto di dimora nel comune jonico. Sul piano cautelare, quindi, cade il vincolo per il consigliere comunale, che può tornare a esercitare pienamente le sue funzioni di consigliere. Nel merito dei fatti ovviamente l’indagine va avanti.

Avv. Candido: “Soddisfazione”

“Esprimo la mia massima soddisfazione per il provvedimento – commenta l’avvocato Bonaventura Candido – i giudici del riesame all’esito della discussione del 20 aprile, in accoglimento del ricorso della difesa, hanno annullato l’ordinanza cautelare. In esito a questo provvedimento Bondì, che è anche un noto imprenditore del settore della ristorazione e turistico, rientra nel pieno delle funzioni di consigliere comunale e libero da qualsiasi vincolo cautelare”.

Esce anche La Rocca

“Attendiamo il deposito delle motivazioni che, a nostro giudizio, non potranno che offrire ulteriori spunti difensivi per l’eventuale (non auspicato) prosieguo del procedimento nei confronti del Bondì”, conclude l’avvocato difensore a proposito delle novità nell’indagine sui retroscena sulla rielezione a sindaco di Miliadò. Il Riesame ha revocato l’ordinanza custodiale anche per il vigile urbano Carmelo La Rocca, che torna in libertà dopo i domiciliari.

65 indagati per le false residenze

Gli accertamenti intanto vanno avanti e mirano a capire se sono fondati i sospetti sul cambio di residenza di una cinquantina di persone, a ridosso delle elezioni del 2024 che riassegnarono la sindacatura a Bruno Miliadò, sospeso dalla Prefettura di Messina dopo gli arresti domiciliari. Gli indagati sono complessivamente 65.