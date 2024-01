Famiglia rientra nell’alloggio di transito a Bisconte. Puccio: “Soluzioni per alleviare i disagi”

Una famiglia con 3 figli minori ha lasciato l'albergo ed è rientrata nell'abitazione. Il direttore generale del Comune annuncia lo stanziamento di 23 milioni per l'acquisto di case da destinare a persone con disagio abitativo

MESSINA – “Chiedo a chi ha occupato di liberare alloggio di transito per terminare i lavori, indispensabili”. L’appello è del direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, e arriva dopo che una famiglia di 5 persone – padre, madre e tre minori – ha forzato il cancello degli alloggi di transito a Bisconte, rientrando nell’abitazione che occupava fino a qualche settimana fa. L’immobile infatti è attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione della copertura, mirati all’eliminazione di infiltrazioni d’acqua, e gli occupanti sono stati trasferiti in albergo. Una situazione provvisoria che però è diventata ingestibile per una famiglia, che non si è sentita adeguatamente supportata in questa fase: dal mancato servizio lavanderia alla difficoltà a riprendere il materiale scolastico rimasto nell’alloggio. Da qui la decisione di rioccupare l’immobile.

Puccio: “23 milioni per case da destinare a persone con disagio abitativo”

ll direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, auspica una soluzione positiva della vicenda e fa fa sapere che saranno investiti “23 milioni per l’acquisto di case destinate a persone con disagio abitativo (extra risanamento), modifica approvata dal ministero progetto Pinqua”. “Per quanto riguarda i problemi alloggi dì transito – ha aggiunto Puccio – verremo incontro alle famiglie sia per il materiale scolastico sia per esigenze lavanderia. Abbiamo prospettato, con Messina Social City, diverse soluzioni per alleviare i disagi. Ma chiedo a chi ha occupato di liberare alloggio di transito per terminare i lavori, indispensabili”.

