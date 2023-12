"Famiglie: note diverse sinfonie d'amore", il Natale in musica della parrocchia S. Giacomo Maggiore - Tempostretto

Concerto offerto dai giovani Gabriel Bernava al flauto traverso e Francesco Muscarà all'organo

MESSINA – “Famiglia: note diverse sinfonia d’amore”. Questo il tema, antico e sempre nuovo, che farà da sfondo al Concerto di Natale (“Whay Child is this?”) offerto dai giovani Gabriel Bernava al flauto traverso e Francesco Muscarà all’organo, in programma per questa sera, venerdì 29 dicembre, alle 19, 30, nella parrocchia S. Giacomo Maggiore di Messina.

“Le note musicali – ha detto mons. Mario Di Pietro commentando l’evento in programma – armonizzandosi tra loro, si fanno voce di un messaggio che eleva l’animo e allieta il cuore. La potenza delle sette note sta infatti nella singolare diversità e nella tensione a comporsi, scomporsi, ricomporsi dentro una ispirata melodia in cui ogni suono diviene vibrazione di un’idea o di un progetto di vita”.

Ai giovani musicisti Gabriel e Francesco spetterà coinvolgere l’uditorio attraverso l’offerta di brani scelti, alla conduttrice Liliana Leonardi far emergere l’esaltante ‘colonna sonora’ dell’evento e richiamare risorse, ferite, potenzialità e valori irrinunciabili della realtà Famiglia.