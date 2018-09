Non solo scuole. Il Comune "blocca" anche gli impianti sportivi

Si chiude il capitolo scuole, si apre quello sugli impianti sportivi. Se è ormai stabilito che le scuole riapriranno tra il 12 e il 25 settembre, si fa invece incerto il futuro per le società sportive cittadine che utilizzano gli impianti comunali. Mentre alcuni sono regolati da convenzioni, altri sono usati pur in assenza di accordi. Almeno finora, visto che adesso l'assessore allo sport, Pippo Scattareggia, ha deciso di dire basta.

In una nota indirizzata al dirigente al ramo, Scattareggia chiede di non avviare "le procedure di assegnazione degli spazi per svolgere atività presso gli impianti sportivi comunali né comunque rilasciare autorizzazioni di utilizzo".

Se n'era già discusso lo scorso 29 agosto, nel corso di una riunione coi funzionari del dipartimento, i presidenti e delegati delle federazioni di pallavolo e pallacanestro e alcuni rappresentanti di società. "L’amministrazione - ha ribadito Scattareggia - vuole predisporre a breve atti di programmazione di utilizzo impianti sportivi". Nel frattempo, però, gli impianti senza convenzione chiudono.