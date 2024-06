Fedez a Torrenova per “Amunì Festival”

L'ex di Chiara Ferragni, rapper famosissimo e che fa sempre discutere, in scena in occasione del festival agroalimentare

TORRENOVA – Ogni giorno scatena dibattiti sui media. Non più in coppia con Chiara Ferragni, abbandonate le stagioni dei “The Ferrragnez”, il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez sbarca a Torrenova, in provincia di Messina. L’appuntamento è il 7 settembre, in occasione della seconda edizione di “Amunì Festival” 2024. Un festival agroalimentare.

Aggiornamenti in corso sui dettagli da Puntoeacapo Concerti e dai promotori della rassegna alla mail info@amunifestival.it.

“Dai tormentoni estivi a Sanremo e San Siro, un protagonista della scena musicale a Torrenova”

Sottolinea Salvatore Castrovinci, sindaco di Torrenova: “Ha raggiunto la vetta di ogni classifica musicale italiana e scritto i migliori tormentoni estivi degli ultimi 10 anni. E arriverà a Torrenova. Un annuncio che ha dell’incredibile e che rappresenta il frutto di un grandissimo lavoro svolto negli ultimi anni. Dopo aver calcato i migliori palchi italiani, tra cui l’Ariston di Sanremo e riempito stadi come San Siro a Milano, sarà motivo di grande orgoglio vederlo esibire nel nostro paese”.

In programma dal 6 all’8 novembre, “Amunì Festival” propone “un’esperienza sensoriale unica, tra degustazioni, musica dal vivo e incontri con i produttori che fanno grande la nostra terra”, sottolineano gli organizzatori.