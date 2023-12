Felappi (Akademia Città di Messina): "Qui per vincere una sfida personale" VIDEO - Tempostretto

È una delle più giovani e arriva da Bergamo, si è subito ambientata "ho trovato un clima caloroso, anche come caldo un piacere allenarsi così"

MESSINA – Appena 21 anni per Giulia Felappi che quest’anno sposando la causa di Akademia Città di Messina ha fatto il salto di categoria e l’esordio in Serie A2. È la più giovane tra le nuove arrivate quest’anno, anche se Greta Catania siciliana confermata con i suoi 19 anni è ancora la più piccola di casa. Per la schiacciatrice bergamasca prima esperienza al sud Italia e, come ci conferma, si sta trovando molto bene sia nel gruppo squadra che nella nostra terra.

Appare, anche da quel che dice, una ragazza molto decisa e sveglia che sa quel che vuole. In stagione fin qui tre presenze brevi per dare una mano in gruppo quando serve, ma la voglia di crescere e provare a ritagliarsi sempre più spazio in campo non la nasconde. Sul momento positivo della squadra, come le compagne e in pieno stile della casa molto scaramantico, non si sbilancia, ma l’impressione è che lei e le altre atlete siano affamate.

Intervista a Giulia Felappi

Tra le più giovani e tra quelle che arrivano da più lontano, cosa la porta qui?

“Mi ha portato qui la voglia di mettermi in gioco e anche la curiosità di salire di categoria dalla B1 alla A2. Per me è una bella sfida quella che mi è stata proposta qui e che ho subito accettato”.

Akademia sta facendo bene e i miglioramenti si vedono.

“Stiamo seguendo un percorso e le vittorie sono frutto del lavoro che stiamo facendo ma non devono influenzarci. Sappiamo dove dobbiamo arrivare e continuiamo così”.

Esordio contro Como all’andata, sensazioni da prima volta?

“Sono entrata in battuta ed è stata una grande emozione l’esordio. Spero però di fare sempre meglio per giocare sempre di più”.

A questo proposito c’è tanta concorrenza nel suo ruolo, ha scelto Messina anche per crescere?

“Assolutamente, ho davanti a me giocatrici molto forti e cerco di imparare e rubare tutto ciò che posso. Sto migliorando e mi piace molto il metodo di allenamento e spero possa portarmi a entrare sempre di più in campo”.

Prima esperienza al sud Italia, come si sta trovando?

“Mi sto trovando molto bene, mi sento a casa. Devo dire che c’è tanto calore del pubblico e delle persone. Ma anche caldo come temperatura e lo apprezzo tantissimo, allenarsi con un clima non rigido è davvero gradevole”.

Ha detto che quando ha il giorno libero prende la macchina e va… dove?

“Sono stata a Taormina e qualche tempo fa con il capitano Martinelli abbiamo fatto un giro più lungo a Palermo, San Vito Lo Capo e poi Erice prima di tornare”.

Una cosa che le piace? Ci risponderà una pietanza anche lei?

“Eh si, mi sono innamorata della granita al pistacchio con panna e brioche”.

