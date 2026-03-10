 Femminicidio a Messina, arrestato l'ex compagno

Alessandra Serio

mercoledì 11 Marzo 2026 - 00:10

Chi è la vittima, uccisa a coltellate nel suo appartamento in via Lombardia

Messina – C’è un sospettato per il femminicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo. L’uomo è stato condotto in Questura dove, fino a tarda notte, è stato interrogato dagli investigatori della Squadra Mobile, alla presenza del suo difensore.

Sangue nell’appartamento

Gli investigatori sono arrivati a lui dopo i primi accertamenti, scattati subito dopo la scoperta del corpo senza vita della cinquantenne Daniela Zinnanti. La vittima era riversa nel sangue, nel suo appartamento di via Lombardia, nella zona tra Provinciale e Quartiere Lombardo, nei pressi della chiesa di San Giacomo.

Femminicidio

Il primo esame del medico legale indica che è stata colpita da diversi fendenti di qualcosa di molto affilato, forse un coltello. L’appartamento è stato setacciato dagli esperti della Scientifica che ora esamineranno il laboratorio le tracce raccolte. Gli agenti si sono sono mossi subito e, dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, hanno ristretto il cerchio intorno ad una persona sospettato di aver avuto un ruolo nella vicenda.

L’arresto dell’ex compagno

Aggiornamento: arrestato dopo un lungo interrogatorio nella notte l’ex compagno della donna, Santino Bonfiglio, 67 anni.

