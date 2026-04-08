 Ganzirri, prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago VIDEO

Ganzirri, prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago VIDEO

Silvia De Domenico

Ganzirri, prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago VIDEO

mercoledì 08 Aprile 2026 - 13:00

Completato il primo tratto in via Lago Grande. I lavori proseguono in via Consolare Pompea

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago di Ganzirri. Il primo tratto di via Lago Grande è stato completato. I lavori proseguono nella seconda parte della via e poi in via Consolare Pompea, a monte del lago.

pista ciclabile ganzirri

“Laguna di Capo Peloro”

E’ già stata collocata la nuova cartellonistica con le indicazioni della Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. Il percorso, che si è tinto di rosso, sarà promiscuo per biciclette e pedoni. Si potrà passeggiare o pedalare ammirando il lago e le bellezze della riserva.

pista ciclabile ganzirri

Nuovo percorso ciclopedonale di 4 km

Le alternative per chi percorrerà questo tratto in bici son due. Da via Lago Grande, a Ganzirri, si può proseguire fino alla via Consolare Pompea e quindi fare il giro del lago, oppure spostarsi in via Circuito e raggiungere il lungomare di Torre Faro. E’ qui, infatti, che prosegue “Laguna di Capo Peloro“: un nuovo percorso ciclopedonale di circa 4 km che si sviluppa fra i villaggi di Ganzirri e Torre Faro. I lavori sono iniziati a gennaio del 2025 e sono ancora in corso.

Vedi qui la galleria fotografica

pista ciclabile ganzirri
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2 commenti

  1. Antonio Bagnato 8 Aprile 2026 13:32

    Quando sarà tutta completata, verrà un bel vedere sia “la lingua rosa” che costeggia il lago e per chi pedalera’ e passeggerà, sperando che possa anche offrire una buona
    impermeabilità totale sopratutto nelle giornate di pioggia…. per adesso possiamo solo sperare e augurarci lunghe e belle passeggiate da pedoni e da ciclisti.

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    Rispondi
  2. Marcella Millimaggi 8 Aprile 2026 14:19

    E ti pareva: pista ciclabile!

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    Rispondi

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