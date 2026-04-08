Ganzirri, prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago VIDEO

Completato il primo tratto in via Lago Grande. I lavori proseguono in via Consolare Pompea

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prende forma la nuova pista ciclabile intorno al lago di Ganzirri. Il primo tratto di via Lago Grande è stato completato. I lavori proseguono nella seconda parte della via e poi in via Consolare Pompea, a monte del lago.

“Laguna di Capo Peloro”

E’ già stata collocata la nuova cartellonistica con le indicazioni della Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. Il percorso, che si è tinto di rosso, sarà promiscuo per biciclette e pedoni. Si potrà passeggiare o pedalare ammirando il lago e le bellezze della riserva.

Nuovo percorso ciclopedonale di 4 km

Le alternative per chi percorrerà questo tratto in bici son due. Da via Lago Grande, a Ganzirri, si può proseguire fino alla via Consolare Pompea e quindi fare il giro del lago, oppure spostarsi in via Circuito e raggiungere il lungomare di Torre Faro. E’ qui, infatti, che prosegue “Laguna di Capo Peloro“: un nuovo percorso ciclopedonale di circa 4 km che si sviluppa fra i villaggi di Ganzirri e Torre Faro. I lavori sono iniziati a gennaio del 2025 e sono ancora in corso.

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