Scurria: “Patto con i messinesi, basta poltronificio della zona ionica a Zanca” FOTO

Il candidato del centrodestra annuncia "gli impegni con la città se sarò eletto". E attacca "la propaganda di Basile e De Luca"

MESSINA – Marcello Scurria apre la campagna elettorale. Nella piazza ovale di Camaro San Paolo, luogo di risanamento, il candidato sindaco del centrodestra annuncia: “Partiremo dalle periferie. Scriveremo insieme il programma e firmo un patto con i messinesi. Prendo impegni con i messinesi. La città è cambiata? Solo propaganda”.

Scurria: “Non vendo fumo, si può amministrare in modo diverso”

Scurria attacca: “Riporteremo la democrazia a Palazzo Zanca. Basta con chi, della zona ionica, non conosce Messina e fa l’assessore. Ci sono messinesi capaci. Io non vendo fumo e dimostreremo che si può amministrare in modo diverso. I soldi dell’I-hub? Perduti. Negano l’evidenza. Il comitato elettorale insediato a Palazzo Zanca, con poltronificio della zona ionico. Presenteremo atti ispettivi alla Regione. E in otto anni mai hanno realizzato una opera pubblica”.

Al fianco dell’ex sub commissario al Risanamento Scurria, oggi, la sottosegretaria Matilde Siracusano (Forza Italia), il senatore leghista Nino Germanà, l’assessora regionale Elvira Amata (Fratelli d’Italia) e altri big del centrodestra.”Mi appello alle persone libere. Candidatevi e partecipate senza condizioni, in libertà. Possiamo liberare Messina da un’occupazione della cosa pubblica”, ha affermato sempre Scurria.