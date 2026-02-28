 Scurria: "Patto con i messinesi, basta poltronificio della zona ionica a Zanca" FOTO

Scurria: “Patto con i messinesi, basta poltronificio della zona ionica a Zanca” FOTO

Marco Olivieri

Scurria: “Patto con i messinesi, basta poltronificio della zona ionica a Zanca” FOTO

sabato 28 Febbraio 2026 - 11:36

Il candidato del centrodestra annuncia "gli impegni con la città se sarò eletto". E attacca "la propaganda di Basile e De Luca"

MESSINA – Marcello Scurria apre la campagna elettorale. Nella piazza ovale di Camaro San Paolo, luogo di risanamento, il candidato sindaco del centrodestra annuncia: “Partiremo dalle periferie. Scriveremo insieme il programma e firmo un patto con i messinesi. Prendo impegni con i messinesi. La città è cambiata? Solo propaganda”.

Scurria: “Non vendo fumo, si può amministrare in modo diverso”

Scurria attacca: “Riporteremo la democrazia a Palazzo Zanca. Basta con chi, della zona ionica, non conosce Messina e fa l’assessore. Ci sono messinesi capaci. Io non vendo fumo e dimostreremo che si può amministrare in modo diverso. I soldi dell’I-hub? Perduti. Negano l’evidenza. Il comitato elettorale insediato a Palazzo Zanca, con poltronificio della zona ionico. Presenteremo atti ispettivi alla Regione. E in otto anni mai hanno realizzato una opera pubblica”.

Al fianco dell’ex sub commissario al Risanamento Scurria, oggi, la sottosegretaria Matilde Siracusano (Forza Italia), il senatore leghista Nino Germanà, l’assessora regionale Elvira Amata (Fratelli d’Italia) e altri big del centrodestra.”Mi appello alle persone libere. Candidatevi e partecipate senza condizioni, in libertà. Possiamo liberare Messina da un’occupazione della cosa pubblica”, ha affermato sempre Scurria.

Marcello Scurria
Marcello Scurria
Marcello Scurria
Marcello Scurria e il patto con i cittadini
Marcello Scurria e Matilde Siracusano
Marcello Scurria e Matilde Siracusano
Marcello Scurria comizio
Marcello Scurria comizio
Marcello Scurria comizio
Marcello Scurria e Libero Gioveni
Marcello Scurria e Nino Germanà
Marcello Scurria
Marcello Scurria patto con i cittadini

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Terminal aliscafi, il volto di Omayma accoglierà 1.6 milioni di passeggeri all’anno VIDEO
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED