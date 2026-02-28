Stadio Scoglio, Finocchiaro: “Acr Messina poteva allenarsi a bordo campo”

L'ex assessore replica sulla questione sorta nei giorni scorsi: "Ci sono lavori programmati da tempo, a breve la stagione dei concerti"

MESSINA – L’ex assessore Massimo Finocchiaro interviene su una polemica sorta negli ultimi giorni. L’Acr Messina non avrebbe potuto allenarsi dentro il Franco Scoglio in vista dell’importante gara contro il CastrumFavara, Finocchiaro che aveva la delega alle politiche sportiva in un post, in cui ha taggato anche il presidente Justin Davis, ci tiene a sottolineare la disponibilità nei confronti della società.

“Continuo a leggere verità distorte in merito alla questione allenamento Acr Messina presso lo Stadio Scoglio – esordisce Finocchiaro su Facebook che fa riferimento ad una notizia riportata da una testata locale secondo la quale il Messina cercherebbe impianti in provincia – Ricordo a me stesso che l’amministrazione non rilascia ne concessioni ne autorizzazioni. Il Dipartimento Sport, su precise indicazioni di un agronomo non ha ritenuto dover concedere il campo a causa di una serie di lavori programmati da tempo”.

L’ex assessore aggiunge: “Ritenuto che si trattasse degli ultimi allenamenti e che a breve lo Stadio sarà interessato dalla stagione dei concerti ho contattato personalmente gli uffici preposti e, sentite le mie osservazioni, si è concordato, insieme al dirigente e al manutentore, la possibilità di autorizzare l’accesso per l’allenamento che comunque era stato già autorizzato al bordo del campo (come spesso richiesto dalla stessa società). Concessione, che è stata comunicata telefonicamente, ieri mattina, dal sottoscritto, a due dirigenti della società Acr”.