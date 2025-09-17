“Fermiamo il genocidio dei palestinesi”, la Cgil in piazza a Messina con Landini

Manifestazione in piazza Unione Europea venerdì 19 settembre alla presenza del segretario generale

MESSINA – Venerdì 19 settembre giornata di mobilitazione nazionale per la Palestina. La Cgil Messina in piazza per Gaza con il segretario generale Maurizio Landini. A promuovere l’iniziativa lo stesso sindacato.

Alle 18:30 in piazza Unione Europea, si terrà una manifestazione per “riaffermare la giustizia, la pace, i diritti umani e l’autodeterminazione dei palestinesi”.

“Quello di venerdì doveva essere uno spazio di riflessione e dibattito nella sede del sindacato ma davanti alla gravità e alla drammaticità di quanto sta succedendo, e alla necessità di non rimanere indifferenti, la

nostra iniziativa diventerà uno spazio aperto sulla pace nella centrale piazza cittadina. Contro il genocidio e lo sterminio di un interno popolo continuiamo a mobilitarci”, evidenzia il segretario generale della

Cgil Messina Pietro Patti.

Con la Cgil ci saranno associazioni, il movimento Messina per la Palestina e l’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

