 Fermo dell'autotrasporto: nella città di Messina la raccolta dei rifiuti prosegue regolarmente

Fermo dell’autotrasporto: nella città di Messina la raccolta dei rifiuti prosegue regolarmente

Redazione

Fermo dell’autotrasporto: nella città di Messina la raccolta dei rifiuti prosegue regolarmente

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 08:30

Chiuse, invece, almeno per il momento le isole ecologiche

In relazione alle notizie diffuse sulle ripercussioni del fermo regionale degli autotrasportatori sul servizio di raccolta dei rifiuti in Sicilia, Messinaservizi Bene Comune precisa che nella città di Messina la raccolta ordinaria prosegue regolarmente su tutto il territorio comunale, nelle aree centro, nord e sud, secondo i calendari previsti.

Le sospensioni del servizio segnalate in alcune località del territorio della provincia di Messina non riguardano il capoluogo, dove, allo stato attuale, le attività di raccolta continuano a svolgersi regolarmente.

Il fermo dell’autotrasporto sta comunque determinando criticità nella filiera di gestione dei rifiuti, che hanno reso necessaria, a partire da oggi, martedì 20 ottobre, la chiusura temporanea delle isole ecologiche cittadine, comprese quelle H24 di Gravitelli e Maregrosso, già comunicata attraverso i canali ufficiali della società.

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