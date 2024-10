Feroleto. Tentano un sequestro a scopo di estorsione, due persone arrestate dai carabinieri

La scena che si sono trovati davanti è stata agghiacciante: l’uomo, a terra, era coperto di ferite e lividi, con evidenti traumi al viso e al corpo

FEROLETO DELLA CHIESA – Un uomo è stato brutalmente aggredito da due concittadini proprio davanti alla sua abitazione. Secondo quanto emerso, la causa scatenante sarebbe un vecchio debito contratto da un suo familiare anni fa, una questione mai risolta che ha portato i due aggressori a tentare un’azione

estrema: il sequestro della vittima.

La moglie della vittima, terrorizzata, ha lanciato l’allarme al numero di emergenza 112, dove con la voce rotta dal panico, ha raccontato agli operatori della Centrale Operativa dei Carabinieri di Gioia Tauro che suo marito era stato pestato brutalmente da due uomini, che stavano cercando di trascinarlo a forza in una macchina.

L’intervento è stato immediato. Sul luogo sono accorsi i carabinieri della Sezione Radiomobile di Gioia Tauro e della Stazione di Feroleto della Chiesa. La scena che si sono trovati davanti è stata agghiacciante: l’uomo, a terra, era coperto di ferite e lividi, con evidenti traumi al viso e al corpo. Accanto a lui, l’auto usata dai due aggressori, sporca di sangue, testimoniava la brutalità del pestaggio.

Le prime ricostruzioni hanno chiarito il movente: un debito di vecchia data, una questione irrisolta

che ha portato a una rappresaglia violenta. I militari, in una rapida operazione, sono riusciti a rintracciare i due sospetti presso le loro abitazioni. I due uomini, sono stati trovati intenti a bruciare i loro indumenti nel probabile tentativo di cancellare le tracce del crimine appena commesso. Gli indumenti sono stati posti sotto sequestro, e per i due è scattato immediatamente l’arresto. Ora i due arrestati si

trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi.